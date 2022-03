Lorena Martín: “Después de muchos años luchando he tenido una recompensa mayor de la que imaginaba”

Lorena Martín (Peñaranda, 1996) ha llegado a lo grande a la selección española absoluta: hace unas semanas contribuyó a ganar los DNA European International y este fin de semana ha sido finalista en los 800 metros en el Campeonato del Mundo de pista cubierta.

–¿Qué ha significado todo lo que ha vivido estos días en Belgrado?

–Personalmente, mucho, porque después de muchos años luchando he tenido la recompensa, mucho mayor de lo que me imaginaba. Y en lo deportivo, he dado un salto de calidad gigante y me he ganado un puesto con las mejores. No sé que me deparará el futuro pero mi vida deportiva me ha cambiado en dos meses.

–¿Hubiera creído en diciembre que iba a estar en la final del Mundial?

–No pensaba ni que iba a ir. Estos dos meses he estado con la mentalidad a tope en todas las competiciones y he disfrutado mucho todos los fines de semana, aunque es verdad que me ha supuesto mucho esfuerzo.

–¿Y si se lo dicen hace unos años, cuando las lesiones no le dejaban ni entrenar?

–Que era imposible. Esta temporada quería tener más autoridad y estar en torno a marcas de 2:03 o llegar a 2:02, que ya sería muy decente. Y he logrado 2:01 en pista cubierta.

–La semifinal fue muy apretada. ¿Cuándo se vio en la final?

–Al pasar a la etíope, aunque podía haberme equivocado. Sé que hice sufrir mucho a la gente, pero yo me encontraba fuerte y buscando el hueco para salir.

–La lucha por las medallas estuvo muy cara.

–Hay que ser objetivo y 2:03 no es la mejor marca en una final, ni mucho menos. Entrar en ella era un premio, pero a lo mejor no estuve a la altura porque no tenía más de lo que di. Iba vacía y los últimos 400 metros me costaron mucho. Me hubiera gustado estar más en la pelea, pero es lo que tiene un Mundial.

–Parece que su entrenador, Uriel Reguero, confía más en lo que puede hacer que usted misma.

–Este año me decía que el objetivo principal era no estar lesionada, porque solo teniendo continuidad podía ser una mujer de 2:01 y lo hemos hecho. Pero ni él mismo creo que pensara en el Mundial. Encontrándome bien luego de cabeza gestiono bien. Los últimos días entrenando en La Aldehuela me decía: tienes que pensar que eres finalista, no ir a correr y ya está.

–Comentaba Álvaro de Arriba que entrenaron juntos el 1 de enero y se decían que el esfuerzo tendría recompensa.

–A Álvaro como amigo le tengo un aprecio brutal, pero es que como atleta le admiro desde hace muchos años. Seis meses antes del Europeo que ganó ya me decía que iba a ser campeón de Europa y tengo su mensaje guardado. Entrenando esos días me decía que iba a ser medallista y casi lo ha sido. Con él siempre aprendo mucho en los entrenamientos, por ejemplo a ser más ambiciosa.

–Quién nos iba a decir que habría dos salmantinos finalistas en los 800 de un Mundial.

–Ha sido histórico para Salamanca. Nos pusimos un poco de presión hablando de ser dobles campeones de España y esto en el Mundial creo que no lo habríamos pensado pero es algo grande para el atletismo salmantino y ojalá sirva para que salga más gente.

–Con lo que ha conseguido, ¿ahora qué?

–De momento no quiero que me cambie mucho. El atletismo es efímero: unos días estás bien y otro te lesionas y no eres nadie. Puede servirme para que haya más gente que confíe en mí, creo que de la Federación ya tendré una beca, y que poco a poco vaya ganándome respeto.

–¿Le dijo algo el seleccionador José Peiró?

–Que estaba muy contento con mi actuación. Quizá no se esperaban que me metiera en la final y están satisfechos. Las dos veces que he ido con la selección lo he dado todo y no se me pueden poner pegas.

–Tras el Mundial no tiene descanso porque ya le toca volver a trabajar.

–No creo que sea la realidad de la mayoría porque los que están arriba viven sobre todo para el atletismo. Yo he elegido esto porque es lo que me gusta. El atletismo y mi trabajo me llenan mucho, en el trabajo me apoyan mucho y mientras pueda hacer las dos cosas las haré contenta, y si tengo que elegir, pues elegiré.