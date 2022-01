Lorena Martín, tras cumplir su sueño de ser internacional: “Creo que me lo merecía”

A Lorena Martín [Peñaranda, 1996] se le aceleró este martes el corazón más que en su último 800 en Manchester (Reino Unido), cuando en sus manos cayó la circular de la Federación Española de Atletismo (casi a la par que le llamaba Uriel Reguero, su entrenador) con los participantes en los DNA Indoor International —que se celebrarán en Glasgow (Escocia) el próximo 5 de febrero—: “La caza, Lorena Martín, 800 metros”, se puede leer.

“Estoy emocionadísima. He esperado, de manera literal, media vida una oportunidad así”, se expresaba la atleta de Playas de Castellón con su primera internacionalidad con la selección ya confirmada. La alegría se le desbordada de la sonrisa de oreja a oreja. “Es que me he quedado a las puertas tantas veces en categorías menores que ya había pensado que nunca me iba a llegar la oportunidad”.

Su soberbia actuación del pasado fin de semana en Reino Unido acabó de decantar la moneda que siempre le había salido cruz hasta ahora: “Sinceramente, después de lo que pasó en Manchester me esperaba que pudiera llegar. Creo que me merecía esta llamada como premio. Mentiría si no hubiera pensado que estaba más cerca que nunca de que me llamaran, pero como tantas veces me había quedado ahí, y estaba la duda de si iban a pesar más las actuaciones de la temporada pasada o los líderes del año...”. Al final, José Peiró, se decantó por la vía intermedia; está Natalia Romero hará el 800 y Lorena el 800 de la prueba de relevos denominada ‘la caza’. No podía ser de otra manera: Lorena Martín aterrizará en Escocia siendo la mejor atleta nacional del 800, con su mejor marca de siempre fijada, ahora, en 2.04.92.

En medio del shock de verse con el billete de la mano, a Lorena se le cruzaron los WhatsApp, los de su familia contándole la buena nueva... y el de Álvaro de Arriba no solo felicitándola, sino metiéndole toda la ‘presión’ del mundo: “Que me vas a dar el testigo”. Y es que el mediofondista charro también ha sido seleccionado para formar parte en dos sábados del combinado nacional, y, además, en la misma prueba de relevos mixtos.

De hecho, Lorena Martín será la encargada de hacer los primeros 800 metros, y acto seguido, Álvaro de Arriba cogerá su testigo para hacer 600; tras ellos dos, correrán Laura Bueno (400) y Sergio Juárez (200). “Es la prueba con la que ganamos en Manchester con el Playas de Castellón, es una prueba que conozco. Con respecto al resto yo tengo la ventaja de que sé cómo funciona este relevo tan raro”.

“Esta relación de Álvaro, mía y Glasgow es ya la leche”, espeta hecho el análisis de su primera convocatoria la mediofondista de Peñaranda. “Es la pista en la que Álvaro fue campeón de Europa, es una pista que yo también conozco y fue de casualidad, hace dos o tres años. Y, además, es que los dos por edad hemos crecido juntos en el atletismo y somos buenos amigos, parecía que el guion estaba escrito”.

La responsabilidad del dúo salmantino es máxima, ya que de “la caza” dependerá el resultado final de España en los DNA (Dynamic New Athletics). Al fin y al cabo, el ganador de este curioso relevo será el ganador final de la competición a la que España lleva 18 atletas (9 hombres y 9 mujeres).