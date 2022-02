Lorena Martín: “Amigos, familia y pareja siempre me decían que no me rindiera y ahora me acuerdo de ellos”

Lorena Martín (Peñaranda de Bracamonte, 1996), es la misma después de haber asombrado al atletismo español con su estratosférica marca de 2:01.34 en los 800 bajo techo que cuando ganaba una carrera escolar De regreso a su casa en Valladolid tras su hazaña en Sabadell, la pupila de Uriel Reguero tenía dos preocupaciones en su mente: poner una lavadora y cómo decirle a su empresa que posiblemente tendría que faltar unos días para acudir al Campeonato del Mundo en Belgrado.

–Ya han pasado unas horas de la barbaridad que protagonizó en Sabadell. ¿Cómo se siente?

–Ya soy un poco consciente de lo que hice pero tampoco quiero pensarlo mucho porque queda mucho mes por delante y muchas cosas por hacer.

–¿Y al cruzar la meta y ver los 2:01.34 en el tiempo que pensó?

–Que se había parado el crono antes de tiempo. Pero después pensé: estas tías -las kenianas Eglay Nalyanya y Naomi Korir- pueden correr por debajo de 2:01, o sea que puede ser. Me he tirado toda la noche que no me lo creía y eso que he visto la carrera siete veces.

–Tercera española de la historia, ver lo rápido que puede correr, la mínima mundialista... ¿Qué es lo más fuerte?

–La mínima no la teníamos en mente. No sé que dirá Uriel, mi entrenador, porque su mente es diferente a la mía, pero yo no podía pensar en correr en 2:01 ni ahora ni dentro de unos meses. Sí que sabía que por entrenos podía estar en 2:03 como al aire libre el año pasado, pero para nada bajar más.

–¿Y ahora? ¿Es posible bajar esos 2:01.34?

–Quiero pensar que sí. En Sabadell me encontré muy bien y a falta de 200 metros iba un poco cortada, intentando ponerme detrás de las dos primeras que es algo que siempre me cuesta, porque tenía malas experiencias el año pasado de hundirme a esa distancia. Pero queda un mes para el Mundial y a ver si podemos trabajar para llegar de la mejor forma posible.

–¿Se ve en Belgrado?

–Creo que sí. De momento tengo la mínima junto a Esther Guerrero y creo que ella hará el 1.500, aunque si decide el 800 bienvenida. Y puede haber alguna compañera que la logre en el Nacional sub 23 o el absoluto. A mí me encantaría estar y si me dan la oportunidad lo daré todo por aprovecharla.

–Con la perspectiva de ir al Mundial, ¿le toca cambiar el planning previsto para estas semanas?

–Me cambia totalmente los planes, y ahora a ver qué digo en el trabajo: que tengo que ir a Belgrado. Tengo que hablar con Uriel porque su opinión es la más importante y tendremos que prepararlo a conciencia.

–¿Esperaba tener un inicio así de 2022: mejorar su marca en Manchester, ser internacional y ahora esto?

–No, no. Quería ser muy precavida en la pista cubierta porque el año pasado puse todo en la preparación y no me salieron las cosas y me llevé desilusiones con las marcas. Pensaba que iba a estar mejor que el año pasado, pero en la vida podía imaginarme que iba a pasar esto.

–Solo Mayte Martínez y Esther Guerrero han corrido más en un 800 en pista cubierta.

–Además me han felicitado las dos y yo en plan.... Con Esther coincido más en competiciones pero que me felicite Mayte manda narices... Esther hizo su marca el año pasado, conmigo de liebre, y no tiene sentido. Verme ahí con ellas y delante de Rosa Colorado es impresionante.

–Salamanca puede presumir de medio fondistas con usted, Álvaro de Arriba y Mario García Romo. Los tres peleando por ir a las competiciones más importantes.

–Y somos amigos desde hace muchos años. Además a Álvaro siempre le he tenido como referente porque me tocaba de cerca, y con Mario he entrenado desde que era pequeño. Es impresionante estar ahí los tres y poder compartirlo.

–Con 25 años, ¿dónde están los límites de Lorena Martín?

–No tengo ni idea. No sé cómo se llega al límite pero espero que todavía quede.

–Lo ha pasado muy mal con las lesiones. ¿Qué hubiera pensado si le dicen hace no mucho de lo que está siendo capaz?

–No me lo hubiera creído, pero mis amigos, mi familia y mi pareja siempre me han dicho que no me rindiera, que lo siguiera intentando, y me acuerdo mucho de ellos.

–¿Y en qué ha cambiado?

–Absolutamente en nada. Soy una tía que hago atletismo porque me gusta, pero mañana me toca volver a ir a trabajar.

–Le da mucha parte de culpa a su entrenador.

–Sin duda, yo jamás me lo hubiera imaginado. Uriel me decía que valía para estar en la elite y que me lo tenía que creer y esforzarme y yo pensaba que estaba un poco loco. Es uno de los mejores entrenadores que hay.

–Reconocía hace mucho que siempre había soñado con representar a España. Ya lo ha hecho y parece que no va a ser la única vez. ¿Ahora con qué sueña Lorena Martín?

–No lo sé. Esta marca ya es para soñar con los Juegos Olímpicos, pero no quiero ponerme en esa situación porque quedan dos años y pueden pasar muchas cosas y más sabiendo lo que te pueden hacer las lesiones como yo. Pero puedo soñar con cosas más importantes.