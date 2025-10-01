Unionistas - Celta Fortuna: horario y cómo seguir en directo el partido de Primera Federación Te contamos los detalles para disfrutar del encuentro correspondiente a la sexta jornada de Liga en el Grupo I

El estadio Reina Sofía acoge este sábado la primera de las dos citas que tiene Unionistas como local de forma consecutiva. Los blanquinegros cumplen la sexta jornada en el Grupo I de la Primera RFEF recibiendo al Celta Fortuna, para después verse las caras con el Mérida en el séptimo capítulo.

Separados por siete puntos, el filial vigués ocupa la segunda posición después de cosechar 10 puntos de 15 disputados. Por su parte, los pupilos de Mario Simón se encuentran encuadrados en la decimoséptima plaza con 3 puntos. Los vigueses llegarán a tierras salmantinas enlazando tres triunfos contra, en este orden, Mérida (2-4), Arenas de Getxo (2-0) y Arenteiro (2-1). Entre tanto, los blanquinegros vivirán su tercer partido en casa de la presente temporada, antes, abrieron el curso con derrota frente al Osasuna Promesas (0-1) y remontaron al Real Avilés (3-2) en la recta final del encuentro.

Horario del Unionistas - Celta Fortuna

El partido entre Unionistas y el Celta Fortuna se disputa este sábado 4 de octubre a las 18:30 horas, choque correspondiente al sexto capítulo de Liga en el Grupo 1 de la Primera Federación.

Dónde ver el Unionistas - Celta Fortuna

En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido entre el decimoséptimo y el segundo clasificado. Además, podrá seguirse por televisión a través de las plataformas LaLiga+ y Football Club.

Dónde se juega el Unionistas - Celta Fortuna

El estadio Reina Sofía acoge el encuentro entre el conjunto vigués y el salmantino. Será el decimotercer enfrentamiento entre ambos conjuntos, el sexto en el barrio de La Vega. El saldo de sus enfrentamientos en Salamanca deja mal parado a Unionistas, que venció la pasada campaña por primera vez al filial del Celta de Vigo en casa.

De sus seis duelos, dos finalizaron con tablas y tres cayeron del lado visitante, y el mencionado del pasado curso fue para los charros con una magnífica actuación de Carlos de la Nava.