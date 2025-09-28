Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Unionistas cumplirá una nueva semana en puestos de descenso: así está la clasificación en el Grupo I de la Primera Federación

Los de Mario Simón afrontan ahora dos duelos vitales en el Reina Sofía

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:42

Unionistas cayó derrotado en su visita al municipal de Gobela contra el Arenas de Getxo. Los de Mario Simón cierran el quinto capítulo de Liga con 3 puntos en la mochila y ubicados en la decimoséptima plaza de la clasificación. Ahora, los blanquinegros afrontan dos duelos (Celta Fortuna y AD Mérida) como local vitales.

El líder de la Liga en el Grupo 1 de la Primera Federación sigue siendo por quinta jornada consecutiva el incontestable Tenerife, quien enlaza después de cinco partidos 13 goles a favor y 0 en contra, y un pleno (15) de puntos. Cinco menos suma el Celta Fortuna, que ocupa el segundo escalón. Tras ellos, en puestos de fase de ascenso a Segunda División se sitúan el Guadalajara (10), el Racing de Ferrol (10), y con un punto menos el Zamora cierra la fase de ascenso. El Talavera y el Bilbao Athletic, ambos con 8 puntos en el bolsillo, ocupan el sexto y séptimo puesto, respectivamente.

En la parte baja de la tabla, la CD Lugo con 4 puntos es quinto por la cola. Y, con uno menos se encuentran, en este orden, Unionistas, Real Madrid Castilla y Mérida. Cierra la clasificación, el Ourense con 2 puntos.

Los resultados de la 5ª jornada

Talavera 1-0 CD Lugo

Racing de Ferrol 0-0 Guadalajara

Barakaldo 1-1 Cacereño

Ourense 1-2 Pontevedra

Celta Fortuna 2-1 Arenteiro

Arenas de Getxo 2-1 Unionistas

RM Castilla 1-3 Tenerife

Real Avilés 3-2 Bilbao Athletic

Osasuna Promesas 0-0 Ponferradina

Zamora 3-0 AD Mérida

Próxima jornada

La próxima cita de Unionistas en el Grupo I de la Primera Federación será contra el Celta Fortuna. Los salmantinos cumplen el primero de los dos partidos como local de forma consecutiva recibiendo a un filial vigués que ya es muy conocido en tierras salmantinas, ya que será el decimotercer enfrentamiento entre ambos conjuntos.

El encuentro, correspondiente a la sexta jornada, se celebrará el próximo sábado 4 de octubre a partir de las 18:30 horas en el estadio Reina Sofía.

