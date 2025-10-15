Tenerife - Unionistas: horario y cómo ver en directo y por TV el partido Estos son los detalles para disfrutar del encuentro de la octava jornada de Liga en el Grupo I de la Primera Federación

Unionistas afronta su cuarto desplazamiento de la temporada visitando al líder del Grupo I en la Primera Federación, el Tenerife. Después de reencontrarse con la victoria doblegando al Mérida (2-0), los de Mario Simón, con 6 puntos en el zurrón, sueñan con dar la campanada en la octava jornada frente a un conjunto tinerfeño que viene de cortar una racha de seis victorias consecutivas, tras no pasar del 0-0 frente al Cacereño lejos de casa.

Los blanquinegros, que siguen en puestos de descenso, no han puntuado a domicilio. Además, tan solo han celebrado una diana en sus tres anteriores salidas. Por su parte, el Tenerife, que suma 19 puntos, ha firmado una hoja de ruta totalmente diferente. Respecto a sus duelos en casa, los locales han vencido sus tres compromisos en el estadio Heliodoro Rodríguez López, dejando un saldo goleador de 9 tantos a favor y 1 en contra.

Horario del Tenerife - Unionistas

El encuentro entre el Tenerife y Unionistas se disputa este sábado 18 de octubre a las 18:30 horas, un choque correspondiente a la octava jornada de Liga en el Grupo I de la Primera Federación.

Dónde ver el Tenerife - Unionistas

En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido entre el conjunto tinerfeño y el salmantino. Además, podrá seguirse por televisión a través de LaLiga+, Football Club y la Televisión Canaria.

Dónde se juega el Tenerife - Unionistas

El estadio Heliodoro Rodríguez López será el escenario del encuentro entre el líder y el decimoctavo de la clasificación. La entidad charra visitará por primera vez en su historia el hogar del cuadro tinerfeño.