Dos bajas en Unionistas para abrir la semana del debut en Tenerife, incluida la de un goleador frente al Mérida Mario Simón no cuenta en la primera de las cuatro jornadas de trabajo ni con Abde ni con Álvaro Santiago

Tras reencontrarse con la victoria el pasado sábado ante la AD Mérida (2-0), Unionistas ha abierto en la jornada de este martes una nueva semana de trabajo con la vista puesta en su complicado desplazamiento que tiene frente al líder del Grupo 1 de Primera Federación y para más inri en su feudo, el histórico Heliodoro Rodríguez López, donde los blanquinegros jugarán por primera vez en su historia.

El conjunto de Mario Simón, que buscan enlazar por primera vez dos triunfos consecutivos esta temporada, confía en mantener la buena imagen mostrada ante el equipo extremeño para acercarse a la zona de salvación, de la que solo les separan dos puntos.

Para ello, el cuerpo técnico ha diseñado una semana de entrenamientos concentrada en cuatro sesiones de trabajo. Después del descanso de este lunes, el equipo se ha ejercitado por primera vez en la jornada de este martes con dos ausencias: las de Abde, autor del primer gol frente al Mérida, por molestias que le obligaron a trabajar al margen del grupo, y Álvaro Santiago, que trabajó en el gimnasio y después siguió la sesión desde la gradita del anexo Reina Sofía.

Tras esta primera jornada de trabajo, el equipo se ejercitará siempre con la fecha de inicio puesta en las 10.30 horas este mismo miércoles, jueves y viernes.

El sábado llegará el momento de la verdad con el duelo Tenerife – Unionistas CF, un encuentro inédito en el estadio insular y una oportunidad para medir el crecimiento de los salmantinos ante el rival más sólido del campeonato, que solo ha cedido un empate en siete jornadas, el de esta última jornada ante el CP Cacereño. Y que, como Unionistas, también prepara este choque con cuatro sesiones de trabajo.