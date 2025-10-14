Locura por ver a Unionistas en uno de los campos más míticos del fútbol español, pese al hándicap del avión Más de un centenar de socios ya han formalizado su solicitud para ver en directo el encuentro de este sábado en el Heliodoro Rodríguez López

Más de un centenar de aficionados de Unionistas ya han presentado su solicitud para conseguir una entrada de cara al encuentro que el conjunto blanquinegro disputará este sábado (18:30 horas) en el histórico Heliodoro Rodríguez López de Tenerife, uno de los campos más míticos del fútbol español y donde juega como local el último club que se vio las caras la Unión Deportiva Salamanca tanto en Primera como en su historia.

Para conseguir las entradas, los socios deben rellenar un formulario online antes de las 20:00 horas de mañana como paso imprescindible, ya que en las taquillas del propio campo del Tenerife se solicitará el DNI para poder retirarla —el precio de las entradas visitantes está fijado en 15 euros y solo se podrán abonar en efectivo—.

Cabe señalar que para esta cita la Federación de Peñas Unionistas han programado un recibimiento al equipo en el mismo aeropuerto de Tenerife Norte, donde aterrizará la plantilla en la jornada del viernes a las 20:00 horas. Y que, posteriormente, ya el sábado, ha fijado una quedada de aficionados en la calle Unamuno, ubicada junto al estadio insular a partir de las 15:00 horas.

