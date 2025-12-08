La sonrisa se recupera en casa

Jaime García Salamanca Lunes, 8 de diciembre 2025, 07:00 Comenta Compartir

Después de cumplir tantos partidos-en concreto siete consecutivos- sin conocer la derrota, Unionistas quiere volver a encontrar una línea sólida para iniciar una nueva buena dinámica en la competición doméstica. Para ello, el equipo dirigido por Mario Simón se mide con la Ponferradina, desde las 16 horas, en el estadio Reina Sofía.

El encuentro, que corresponde al decimoquinto capítulo de Liga en el Grupo 1 de la Primera Federación, enfrenta a dos conjuntos tan sólo separados por dos puntos, y donde una victoria podría volver hacer soñar a unos y dar aire a otros en la clasificación.

El cuadro salmantino se presenta a la cita después de la auténtica locura de Orense, donde Unionistas regresó de vacío tras dejar escapar el partido en el minuto 101. Una herida que desea cerrar cuanto antes el equipo dirigido por Mario Simón para encarar el parón navideño con las mejores sensaciones posibles. Con 18 puntos en la taquilla, los salmantinos, como undécimos en la tabla, afrontan el choque a cuatro puntos de la fase de ascenso a Segunda División, y dos puntos por encima del descenso a Segunda RFEF.

El partido de este lunes abre un último mes de competición del año 2025 en el cual los blanquinegros disputarán dos de los tres encuentros que tienen con el estadio Reina Sofía como escenario de la acción, una premisa siempre alentadora para los intereses charros. Tras verse con el cuadro berciano, realizarán la última salida antes del parón contra el Racing de Ferrol y despedirán el año contra el Cacereño en tierras salmantinas.

Tres pruebas. Dos de ellas ante equipos enrocados en la zona roja, y la restante frente a un conjunto que pelea por el ascenso directo. Por lo que será una buena oportunidad para que en este mes de diciembre se confirme el crecimiento del equipo y el salto competitivo tras un comienzo repleto de dudas. Pero, para devolver la tranquilidad, impulso y confianza al proyecto de Mario Simón todo pasa por volver a ganar, o al menos puntuar, hoy contra la Ponferradina. Un conjunto leonés que en sus tres cursos en la Primera RFEF nunca había llegado a estas alturas en descenso. Y es que, con 16 puntos, la Ponferradina es quinto por cola y enlaza cuatro partidos sin conocer la victoria, aunque le separa un punto de la salvación.

En un horario atípico, lunes a las 16 horas, dos conjuntos que vienen de perder se ven las caras, y ello siempre es sinónimo de partidazo.

Temas

Unionistas de Salamanca