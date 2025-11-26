Ourense CF - Unionistas: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de Primera Federación Te contamos los detalles del choque entre el equipo de Mario Simón y el de Dani Llácer, ambos en un gran momento, que corresponde a la jornada 14 en el Grupo I de la categoría de bronce del fútbol español

La Gaceta Salamanca Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:40 Comenta Compartir

La 14ª jornada en el Grupo I de la Primera Federación ofrece un partidazo entre dos conjuntos 'on fire'. Unionistas afronta su séptimo desplazamiento de la temporada visitando O Couto, hogar del Ourense CF. Dos conjuntos que viven el mejor momento de la temporada después de haber ido de menos a más en la presente campaña. Además, la cita tendrá el aliciente del reencuentro de Dani Llácer, técnico del cuadro orensano, con el que fue su equipo la pasada campaña.

Los de Mario Simón, ubicados en la novena plaza con 18 puntos, se presentan con una racha de siete partidos sin conocer la derrota. Ello se ha traducido en que los salmantinos tengan el playoff de ascenso a Segunda División a 3 puntos, y una distancia similar con los puestos de descenso. Sin embargo, el Ourense CF no se queda atrás, ya que ha sumado en sus últimos cinco partidos de la competición doméstica y, entre medias, eliminó al Real Oviedo en la Copa del Rey. Los de Llácer marcan la salvación con 15 puntos, mismo puntaje que el Arenas de Getxo, que sí se encuentra en descenso. En referencia a sus puntos cosechados en este mes de noviembre, los del Tormes han logrado 8 de 12 puntos posibles, y los orensanos han sumado 10 de 12.

Por si fuera poco, los dos equipos vencieron en la jornada anterior. En el caso de Unionistas fue ante el Real Madrid Castilla (3-0), y los locales hicieron lo mismo (0-2) contra el Arenteiro. Muchos ingredientes que convierten la cita liguera en un señor partido.

Cuándo se juega el Ourense CF - Unionistas

El partido entre el Ourense CF y Unionistas se disputará este sábado 29 de noviembre a las 16:15 horas, correspondiente a la 14ª jornada del Grupo 1 de Primera Federación.

Dónde ver el Ourense CF - Unionistas

En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del encuentro entre cuadro orensano y el salmantino. Además, se podrá ver en el llamado Canal Lineal en Movistar, LaLiga+ o FC Play, entre otros.

Dónde se juega el Ourense CF - Unionistas

El estadio de O Couto será el escenario del encuentro entre el Ourense CF y Unionistas. La única vez que se vieron las caras en la competición doméstica fue en la pasada campaña.

En tierras orensanas firmaron tablas (2-2), tras un partido trepidante donde los charros perdieron su ventaja de dos goles en cinco minutos en la recta final del duelo, pero, en el Reina Sofía, los blanquinegros derrotaron al Ourense por 2-1.