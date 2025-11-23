Unionistas se gana el derecho a soñar alto: así está la tabla en el Grupo I de la Primera Federación El equipo dirigido por Mario Simón queda ubicado en la novena posición, a tres puntos del 'playoff' de ascenso a Segunda División

Jaime García Salamanca Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:41 Comenta Compartir

Unionistas sigue en la cresta de la ola después de cosechar su séptimo partido consecutivo sin conocer la derrota al doblegar al Real Madrid Castilla en el estadio Reina Sofía. Una dinámica que ubica a los salmantinos en la novena posición tras cosechar 18 puntos cumplidos 13 capítulos de Liga. Los del Tormes tienen a tres puntos el playoff de ascenso a Segunda División y aventaja en tres puntos a los puestos de descenso. El equipo dirigido por Mario Simón tienen un saldo goleador de 13 goles a favor y 11 en contra.

El liderato del Grupo 1 de la Primera Federación sigue en manos el Tenerife, quién cosechó su segunda victoria consecutiva para contar con 28 puntos en el zurrón. Cuatro menos suma el Celta Fortuna que ocupa el segundo escalón, y se regresó a la senda del triunfo doblegando Ponferradina. Tras ellos, en puestos de fase de ascenso a Segunda División se sitúan el Racing de Ferrol (23 puntos), el Real Avilés (21), y con los mismos puntos el Real Madrid Castilla (21) cierra la fase de ascenso. Por su parte, el Mérida, con 20 puntos, y el Barakaldo, que suma 19 puntos, ocupan el sexto y séptimo puesto, respectivamente.

Por su parte, Unionistas queda encuadrado en la novena plaza con 18 puntos, los mismos que el Lugo, su perseguidor.

En la parte baja de la clasificación, el Ourense marca la salvación con 15 puntos. Un puntaje que tiene el Arenas de Getxo, que sí se encuentra en la zona roja de la tabla. Los puestos de descenso los conforman, en este orden, los siguientes cinco equipos: Arenas de Getxo (15 puntos), Guadalajara (13), Talavera (12), Cacereño (11) y Arenteiro (10).

Los resultados de la jornada 13

Unionistas 3-0 RM Castila

Lugo 1-0 Pontevedra

Mérida 2-1 Real Avilés

Arenteiro 0-2 Ourense

Arenas de Getxo 1-4 Tenerife

Guadalajara 2-3 Bilbao Athletic

Celta Fortuna 2-0 Ponferradina

Barakaldo 2-1 Racing de Ferrol

Zamora 2-1 Talavera

Cacereño 1-2 Arenteiro

Próxima jornada

En el próximo capítulo de Liga, Unionistas visita O Couto para medirse con el Ourense, en un partido que corresponde a la decimocuarta jornada en el Grupo I de la Primera Federación. Ambos conjuntos llegan a la cita en magníficas dinámicas. Los salmantinos enlazan siete partidos sin caer derrotados, y los orensanos acumulan cinco últimos duelos puntuando. Además, será el reencuentro de Dani Llácer con el que fue su club en la campaña anterior.