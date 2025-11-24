El Ourense ofrece 613 entradas a Unionistas y la Federación de Peñas fleta un nuevo bus

La Gaceta Salamanca Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:26 Comenta Compartir

Unionistas ha confirmado la puesta a disposición de sus aficionados de 613 entradas para el próximo desplazamiento a Ourense, donde se enfrentará al Ourense CF. Las localidades para la afición visitante tienen un precio de 15 euros para adulto, 10 para júniros (de 3 a 13 años inclusive) y gratis para menores de 3 años, aunque se debe retirar invitación en la taquilla del estadio. Los seguidores pueden adquirir sus entradas de forma online, seleccionando preferencia alta o baja en los sectores 1 o 2 del estadio, sin diferencia entre zonas, ya que todas las localidades se encuentran juntas.

Por su parte, la Federación de Peñas de Unionistas ha vuelto a fletar un nuevo autobús para ver el encuentro de este sábado en directo en el estadio de O Couto. Para que el viaje se haga efectivo es necesario un mínimo de 40 personas. En caso de no alcanzarse este número, se notificará a los inscritos para proceder a la devolución del dinero. El coste del viaje es de 25 euros. La salida está fijada para este mismo sábado a las 8:00 horas desde la plaza de Gabriel y Galán y la vuelta está fijada al término del encuentro. La reserva de plazas se puede hacer en la calle Dimas Madariaga número 29.

Temas

Unionistas de Salamanca