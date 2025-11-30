Así está la clasificación en el Grupo 1 de la Primera RFEF tras la decimocuarta jornada Unionistas (10º) pierde una posición y queda a cuatro puntos del playoff de ascenso, y dos puntos por encima de la zona roja de la clasificación

Unionistas puso fin a una racha de siete partidos en Orense, una salida que fue una completa ruleta rusa que acabó con los charros cayendo derrotados por 4-3. Con este resultado, los del Tormes pierden una posición y ahora están encuadrados en la décima plaza con 18 puntos.

Una vez resuelta la jornada, los de Mario Simón tienen a 4 puntos el playoff de ascenso a Segunda División y aventajan en dos puntos a los puestos de descenso. Los blanquinegros tienen un saldo goleador de 16 goles a favor y 15 en contra, con un historial de 5 triunfos, 3 empates y 6 derrotas.

El liderato del Grupo 1 de la Primera Federación sigue en manos el Tenerife, quién cosechó su tercera victoria consecutiva para contar con 31 puntos en la taquilla. Cuatro menos suma el Celta Fortuna que ocupa el segundo escalón, y logró la victoria sobre la bocina ante el Real Avilés lejos de casa. Tras ellos, en puestos de fase de ascenso a Segunda División se sitúan el Racing de Ferrol (24 puntos), el Real Madrid Castilla (24), y con dos puntos menos, el Bilbao Athletic (22) cierra la fase de ascenso. Por su parte, el Real Avilés y el Mérida, que suman 21 puntos, ocupan el sexto y séptimo puesto, respectivamente.

Por su parte, Unionistas queda encuadrado en la décima plaza con 18 puntos, los mismos que el Pontevedra (11º), Ourense (12º), Lugo (13º) y Arenas de Getxo (14º).

En la parte baja de la clasificación, el Osasuna Promesas marca la salvación con 17 puntos. Uno menos suma la Ponferradina, que sí se encuentra en la zona roja. Los puestos de descenso los conforman, en este orden, los siguientes cinco equipos: Ponferradina (16 puntos), Guadalajara (14), Cacereño (14), Talavera (12) y Arenteiro (10).

Los resultados de la 14ª jornada

RM Castila 2-1 Barakaldo

Ourense CF 4-3 Unionistas

Bilbao Athletic 2-0 Lugo

Tenerife 1-0 Arenteiro

Pontevedra 1-1 Guadalajara

Ponferradina 1-2 Arenas de Getxo

Racing de Ferrol 2-2 Mérida

Osasuna Promesas 1-3 Zamora

Talavera 0-1 Cacereño

Real Avilés 1-2 Celta Fortuna

Próxima jornada

En el próximo capítulo de Liga, Unionistas cierra la jornada, y lo hace con su primer partido de la temporada que cae en lunes. Los salmantinos regresan al estadio Reina Sofía para recibir la visita de la Ponferradina, un encuentro que tendrá lugar el próximo lunes 8 de diciembre a las 16 horas. Ambos conjuntos llegan tras caer derrotados en el último partido.

Los blanquinegros se vieron superados (4-3), en un partido de auténtica locura, por el Ourense CF lejos de casa. Mientras que el cuadro leonés cayó a manos del Arenas de Getxo, después de un tanto de Hidalgo en el minuto 87 de juego. Unionistas iniciará la decimoquinta jornada en el décimo puesto con 18 puntos, y la Ponferradina llega encuadrada en la decimosexta posición, en descenso, con 16 puntos.