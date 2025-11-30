Jugadores de Unionistas claman contra el arbitraje en Orense: «Da pena que en una competición de la RFEF...» El zaguero Víctor Olmedo y el extremo Aarón Piñán se mostraron muy descontentos con la decisión del trencilla Roberto Gonzalo en la anulación del primer gol del cuadro salmantino

Jaime García Salamanca Domingo, 30 de noviembre 2025, 17:39 | Actualizado 17:46h. Comenta Compartir

A Unionistas no se le pasa el enfado por la labor del colegiado manchego Roberto Gonzalo, en especial con la acción anulada por mano que habría supuesto el 0-1 a los 10 minutos de juego, en una diana a cargo de Aarón Piñán. Es por ello que dos jugadores de la primera plantilla, el lateral Olmedo y el extremo Piñán, no escondieron su descontento e hicieron público su malestar en las redes sociales.

Cumplido el minuto 10 de partido, un balón colgado al punto de penalti fue dormido por Aarón Piñán. El jugador de Unionistas, en su segundo intento, alojó el balón dentro de la portería para colocar el 0-1 en O Couto, sin embargo, el colegiado rebobinó la acción y atisbó un control con la mano del extremo de Unionistas, lo que anuló el tanto. Horas después, el propio protagonista del gol dio su opinión: «Da pena que en una competición de la RFEF se permitan decisiones tan difíciles de justificar».

A través de un post en su cuenta de 'X', el extremo fue claro: «En directo no señala nada, va a revisarlo y termina pitando una mano mía que se ve claramente que no es», para ampliar con: «Es frustrante para nosotros y para una afición que solo pide justicia y criterio».

En directo no señala nada, va a revisarlo y termina pitando una mano mía que se ve claramente que no es. Es frustrante para nosotros y para una afición que solo pide justicia y criterio. Da pena que en una competición de la RFEF se permitan decisiones tan difíciles de justificar. pic.twitter.com/ERajCU7m5O — Aarón Piñán (@aaronpdlf) November 29, 2025

Sin embargo, no solo el autor del gol clamó por el arbitraje de la acción, también lo hizo su compañero, Olmedo. «Es increíble que en estas alturas y con el VAR en Primera RFEF, este gol se anule por mano de mi compañero Aarón», inició el jugador. Para finalizar con un pequeño dardo: «no hace falta comentar nada más. Y que se dé legal el del equipo rival», zanjó.

Es increíble que en estas alturas y con el VAR en Primera Rfef, este gol se anule por mano de mi compañero Aaron, no hace falta comentar nada más. Y que se dé legal el del equipo rival. pic.twitter.com/WrS7p9KIXU — victor olmedo (@victor_olmedo_) November 29, 2025