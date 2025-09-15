Sonrisas y muy buen ambiente en el entrenamiento del Salamanca UDS Hugo Marcos sigue trabajando al margen del grupo y Davo no se ha reincorporado

Alex G. Santana Salamanca Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:22 Comenta Compartir

El Salamanca UDS ha regresado a los entrenamientos este lunes, después de la victoria contra el Atlético Astorga, y la sesión en el Tori ha estado presidida por el buen ambiente entre todos los componentes de la plantilla y el cuerpo técnico.

El equipo se ha entrenado durante alrededor de hora y media, con distinto trabajo para los que salieron en el once titular y el resto.

No hubo ningún problema físico en el choque del domingo, quitando las lógicas molestias por algún golpe, y el único que ha trabajado al margen ha sido Hugo Marcos, que sigue con sus recuperación. Además estuvo ausente Davo por motivos personales, que hicieron que sus compañeros le hicieran una dedicatoria muy especial en Las Pistas.

Después del encuentro amistoso de este martes contra el Valladolid, el equipo de Jorge García se ejercitará jueves, viernes y sábado para terminar de preparar el choque de la tercera jornada liguera contra el Deportivo Fabril.