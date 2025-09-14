La especial dedicatoria de los goles y el triunfo del Salamanca UDS Jugadores y técnicos se acordaron de su compañero Davo, que estuvo ausente

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:49 Comenta Compartir

Cuando en el minuto 78 del partido en Las Pistas Servetti marcó el primer tanto, hubo una celebración especial. El uruguayo y sus compañeros corrieron a por una camiseta del equipo con un número y un nombre concretos: 17 y Davo.

Lo mismo ocurrió al término del encuentro para celebrar la victoria y en la rueda de prensa Jorge García explicó el motivo, que no era que el extremo asturiano hubiera sufrido una recaída de la lesión que le ha impedido debutar con el Salamanca UDS: «Ha tenido un problema personal y desde el equipo queremos hacerle sentir que estamos muy cercanos a él y le mandamos toda la fuerza del mundo. Ojalá todo salga bien, mejore poquito a poco todo, y ojalá cuanto antes esté aquí con nosotros para darle un fuerte abrazo».