Nueva ausencia en un Salamanca UDS que se centra en las áreas La plantilla blanquinegra se ha ejercitado en el anexo al Tori, centrándose en los detalles que le han lastrado en este inicio de Liga. Tomi, baja por malestar general

Iván Ramajo Salamanca Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:08 | Actualizado 13:52h. Comenta Compartir

El Salamanca UDS se centró este jueves en las áreas. Jorge García se ha arremangado y ha puesto el foco en la zona del campo donde se deciden los partidos. Tanto a nivel ofensivo como defensivo. Así, el cogollo central de la segunda sesión, de las cuatro previstas para preparar el encuentro correspondiente a la jornada 12ª de Liga en Segunda Federación frente al Marino de Luanco de este domingo (17:00), estuvo centrado en acciones ataque-defensa, sin transiciones intermedias, en busca de remates y de defensa del área.

Con este entrenamiento específico, el preparador blanquinegro trata de aliviar su principal debe en esta racha de 4 puntos sumados de los últimos 15 puestos en juego. Especialmente en faceta ofensiva, ya que los cuantiosos goles cantados que no ha sabido transformar el conjunto blanquinegro le han restado puntos.

Tras este tramo de sesión, el técnico salmantino ha ampliado el campo para disputar un partidillo con hándicaps. Un equipo estuvo formado por Leo Mendes; Hugo Marcos, Murua, Casado, Pulpuón; Alba, Lara —que completó la sesión con normalidad, después de haberse perdido la sesión de este miércoles—, Mancebo; Aimar, Servertti —que es baja segura por el choque de sanción impuesto por el Juez Disciplinario tras su roja frente al Ávila— y Abraham. El otro, con el mismo dibujo, que es la base sobre la que se viene desenvolviendo el Salamanca UDS desde pretemporada y que tan de memoria se sabe la plantilla para elaborar un fútbol atractivo, al que no le acompañan los resultados ahora, tuvo en portería a Imanol; Parra, Rivas, Marotías y Souley formaron en la línea defensiva, Hugo Parra, Cristeto y Carrasco en el centro del campo; mientras que Davo, Delgado y Dani Hernández, escorado a la banda izquierda en esta sesión, que es la que ha sido su posición clásica durante toda su carrera, como tridente ofensivo.

Así las cosas, Jon Villanueva y Tomi fueron las ausencias de la jornada. El primero porque sigue en fase de recuperación de las molestias que le tienen en el dique seco desde hace dos jornadas; y el segundo, por malestar general, que le obligaron a abandonar el terreno de entrenamiento con la sesión ya iniciada.