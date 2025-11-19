Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mancebo y Marotías, al término de la sesión de este miércoles. LAYA

El Salamanca UDS regresa al trabajo con dos ausencias y la vista puesta en el Marino de Luanco

El equipo de Jorge García ha realizado la primera de las cuatro sesiones antes del duelo del domingo

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:36

Comenta

ElSalamanca UDS ha regresado este miércoles al trabajo tras la jornada de descanso del martes, para comenzar a preparar el duelo del domingo contra el Marino de Luanco.

El equipo deJorge García se ha ejercitado en el anexo al Tori con todos los futbolistas salvo dos ausencias: la de Jon Villanueva, que si ha estado por allí, y José Lara.

El guardameta vasco sigue con la recuperación de su lesión muscular en el abdomen, mientras que el centrocampista andaluz no ha saltado al campo. Lara fue sustituido en los primeros minutos de la segunda mitad en el choque contra el Ávila del domingo en el Helmántico.

El Salamanca UDS volverá a ejercitarse jueves, viernes y sábado, antes de afrontar el domingo 23 de noviembre el choque contra el Marino de Luanco.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las cabañuelas alertan de lo que nos espera los próximos días: «Por San Andrés si llueve y hace viento...»
  2. 2 La maestra salmantina que no quiso ni hacerse una foto con su cita en 'First Dates': Â«Me da cosaÂ»
  3. 3 Detenido tras una persecución a la carrera por varias calles de la ciudad después de robar en el interior de un coche
  4. 4 «Me obligó a hacerle una felación y me amenazó con un cuchillo», la víctima de una presunta violación en Salamanca
  5. 5 Campaña de vacunación masiva sin cita contra la gripe y el covid a partir del último fin de semana de noviembre
  6. 6 Activada la fase de alerta por nevadas en tres provincias de Castilla y León
  7. 7 En el banquillo de los acusados por destrozar un coche en Villoruela y dar una paliza a dos viandantes por recriminarles su acción
  8. 8 Un joven herido tras chocar con su patinete contra un coche en Cabrerizos
  9. 9 «Todo el mundo me lo pregunta, pero me veo incapaz de decidir»
  10. 10 Un incendio en Ledesma obliga a desalojar una vivienda de madrugada

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El Salamanca UDS regresa al trabajo con dos ausencias y la vista puesta en el Marino de Luanco

El Salamanca UDS regresa al trabajo con dos ausencias y la vista puesta en el Marino de Luanco