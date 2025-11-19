El Salamanca UDS regresa al trabajo con dos ausencias y la vista puesta en el Marino de Luanco El equipo de Jorge García ha realizado la primera de las cuatro sesiones antes del duelo del domingo

Mancebo y Marotías, al término de la sesión de este miércoles.

ElSalamanca UDS ha regresado este miércoles al trabajo tras la jornada de descanso del martes, para comenzar a preparar el duelo del domingo contra el Marino de Luanco.

El equipo deJorge García se ha ejercitado en el anexo al Tori con todos los futbolistas salvo dos ausencias: la de Jon Villanueva, que si ha estado por allí, y José Lara.

El guardameta vasco sigue con la recuperación de su lesión muscular en el abdomen, mientras que el centrocampista andaluz no ha saltado al campo. Lara fue sustituido en los primeros minutos de la segunda mitad en el choque contra el Ávila del domingo en el Helmántico.

El Salamanca UDS volverá a ejercitarse jueves, viernes y sábado, antes de afrontar el domingo 23 de noviembre el choque contra el Marino de Luanco.