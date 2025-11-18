El 4 de 15 estanca la idea de Jorge García en el Salamanca UDS En 5 choques pasa de firmar el mejor inicio a igualar las derrotas de Calderón a estas alturas en Segunda RFEF

Iván Ramajo Salamanca Martes, 18 de noviembre 2025, 11:45

«Seguid confiando», fue la consigna de capitán de Jon Villanueva a la plantilla tras caer derrotados este domingo por 1-3 frente al Real Ávila. La idea de Jorge García, que tan profundamente ha calado en los 23 jugadores blanquinegros, se ha topado con el muro de los errores reiterados, las desconexiones mentales y, sobre todo, con los 4 puntos sumados de los últimos 15 puestos en juego.

La filosofía futbolística del técnico salmantino hace funambulismos sobre una línea demasiado delgada, entre momentos brillantes —como los primeros 40 minutos de este último choque— y la incapacidad para competir contra equipos de, al menos, el nivel de la plantilla blanquinegra. Evidentemente, como argumentaba el preparador antes de vérselas contra el Ávila, «son los mismos tres puntos», pero la realidad es que el balance de goles anotados y encajados en estos partidos es de 6 a 12 y, en la tabla, eso se traduce en 1 punto de 15, lo que relega a los blanquinegros a situarse a 7 puntos del liderato más barato de las últimas campañas. El Numancia tenía 25 puntos a estas alturas el curso pasado; el Zamora, 26 hace dos; y ahora la Segoviana se ha aupado al primer puesto, cumplido el primer tercio de Liga, con 24.

La catástrofe de resultados de los últimos 450 minutos de Liga es tal que, de firmar el mejor arranque en Segunda Federación, el equipo de Jorge García ha pasado a protagonizar el peor primer tercio de las cuatro últimas campañas. En el último lustro solo el curso de Antonio Calderón presenta peores números, aunque ya con el mismo número de derrotas tras 11 jornadas disputadas.

La pasada campaña, sin ir más lejos, a estas mismas alturas de competición, el conjunto blanquinegro sumaba 2 puntos más que los que ahora tiene la plantilla de Jorge García, sin haber hecho un fútbol de mayor calidad en fase ofensiva del que hoy por hoy se ha visto entre el Helmántico y Las Pistas. Sin embargo, ese equipo, dirigido por el tándem Chiapas-Dueñas, tenía ese punto extra de competitividad que le servía para sacar todo el jugo posible a cada partido y a cada uno de los 16 tantos anotados por los 15 encajados, que es la mayor cifra en este ciclo RFEF. Y así, con las mismas victorias, doblaba en empates al actual Salamanca UDS y, por lo tanto, se ubicaba mejor en la tabla. Tanto, que gracias a esa base evitó males mayores cuando Jorge García aterrizó al rescate.

PUNTOS SUMADOS TRAS 11 PARTIDOS EN EL ÚLTIMO LUSTRO

2025/26 (2ª RFEF): 17

2024/25 (2ª RFEF): 19

2023/24 (3ª RFEF): 20

2022/23 (3ª RFEF): 24

2021/22 (2ª RFEF): 13