Servetti y el Salamanca UDS ya conocen su castigo tras la roja frente al Ávila El delantero del Salamanca UDS ha sido sancionado con un choque, al igual que el fisio Manuel Vicente

Las rojas que vieron el delantero del Salamanca UDS, Pablo Servetti, y el fisio, Manuel Vicente, durante el choque de este pasado domingo frente al Real Ávila ya tiene su castigo. En este sentido, el Juez Disciplinario único ha sancionado a cada miembro del conjunto blanquinegro con un encuentro de sanción.

De este modo, el castigo para el panzer uruguayo es mínimo, perdiéndose solo el choque de este domingo frente al Marino de Luanco, tras una demoledora redacción del acta en el que se incluían aplausos sarcásticos.

