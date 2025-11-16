Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El colegiado envía a la caseta a Servetti en el minuto 70 de partido. LAYA

El gesto sarcástico que le ha costado la expulsión a Servetti

El ariete uruguayo fue expulsado por doble amarilla ante el Real Ávila y el colegiado reflejó en el acta los motivos

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:28

Cumplido el minuto 70 de juego, al Salamanca UDS se le puso más cuesta arriba el partido cuando el delantero Servetti, que ingresó al campo a los 56 minutos, era expulsado por doble amarilla. Una decisión arbitral desencadenó el malestar del ariete que, en unos segundos, vio cómo debía seguir el partido desde la grada. En el acta, el trencilla explicó el motivo de la expulsión por doble amarilla.

Sustituyendo a Lara en el minuto 56, el delantero uruguayo ingresó al terreno de juego, sin embargo, catorce minutos después el gol seguía sin llegar y los nervios ganaron a la intenciones salmantinas. Así, una decisión del colegiado que Servetti creyó que era errónea se saldó con una primera cartulina amarilla por dirigirse al asistente. «El jugador fue amonestado por realizar una observación de carácter técnico al árbitro asistente», explicó el acta del partido.

Las protestas de Servetti continuaron y el colegiado se lo hizo pagar un segundo después, viendo así la segunda amarilla por el siguiente motivo: «Por aplaudir de forma sarcástica en señal de desaprobación una de mis decisiones». Con su expulsión, el uruguayo no podrá estar, como mínimo, el próximo fin de semana ante el Marino de Luanco.

