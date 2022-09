Optimismo en el Unionistas pese a la plaga de lesiones

Superpoblación en la enfermería del Unionistas. Si antes del encuentro ante el Mérida el pasado sábado estaban instalados en el área de lesionados Ramiro, Jesús de Miguel y Borja Díaz, durante el encuentro ante el conjunto emeritense se produjeron hasta tres lesiones musculares (Mawi, Ramón Blázquez y Chapela) para engordar el listado de bajas hasta las seis.

“No es muy normal. No recuerdo una semana en la que empezáramos con seis jugadores lesionados. En la época de la pandemia alguna vez sí llegamos a cinco, pero eran unas circunstancias excepcionales”, explica Javier González Robledo, responsable de los servicios médicos del Unionistas.

Ante tanta lesión, buscar las causas es una necesidad para poder evitarlas en un futuro y que la situación no afecte al rendimiento deportivo. Una de las ideas que aparecen es el periplo de campos de entrenamiento que tiene que hacer el Unionistas por las obras del nuevo césped natural del Reina Sofía. “Puede afectar ese periplo de campos, no voy a decir que no, pero no solo tenemos lesiones musculares, sino que ha habido también tres golpes más relacionados con lo traumatológico”, argumenta Javier González Robledo.

No obstante, de los seis jugadores que ahora mismo aparecen en el listado de la enfermería del Reina Sofía, en el mejor de los escenarios cuatro podrían llegar al próximo choque el sábado a las 17.00 horas en la visita del Rayo Majadahonda. “Borja Díaz será baja segura, Mawi es probable y De Miguel es duda. El resto (Chapela, Ramón Blázquez y Ramiro) es muy posible que puedan estar disponibles para el partido”, analiza el responsable de los servicios médicos del club salmantino. “Parece una situación preocupante con seis lesionados, pero puede que para el partido del sábado cuatro de ellos puedan jugar”, matizó el médico del Unionistas.