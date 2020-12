Los representantes, sin dudas: El Salamanca lo tiene crudo en el mercado de invierno

El mercado de invierno, una temporada más, se le abre como tabla de salvación para el Salamanca UDS. Lo fue en el primer curso, para mejorar todas las líneas y lograr la salvación, y lo fue el pasado curso para tratar de arreglar el problema de los extremos, algo que no se llegó a comprobar por el estallido de la pandemia.

El objetivo vuelve a ser el mismo: enderezar el rumbo a base de fichajes que aporten en el campo lo que no dan los actuales miembros de la plantilla. Sin embargo, este curso el conjunto de Manuel Lovato lo va a tener más “difícil” que nunca: “Vamos a ser sinceros”, revela un agente que en mercado de inviernos anteriores ha negociado incorporaciones de jugadores de su cartera al conjunto del Helmántico, “la situación es complicada y compleja: deportivamente el equipo no va bien, y es un riesgo meterte en un equipo que puede acabar en la quinta categoría si la situación no se endereza, y después están los otros problemas que trascienden, que los jugadores saben y que, siendo francos, asustan”, apunta.

“Lo primero que tienen que hacer es saber qué quieren y qué bajas quieren dar. Después ver qué fichas son las que se liberan, si son las más altas o cómo se hace. Sin esto es difícil saber cómo van a actuar, porque una cosa es saber lo que quieren y otra distinta que lo consigan. ¿Tienen planes B y C por si el A les dice que no o les resulta imposible? Y luego está el tema del mercado americano, ellos tienen una filosofía, y ahora lo que el equipo necesita es gente contrastada y que conozca esto para revertir la situación”, argumenta otro agente de jugadores, que como el anterior prefiere no revelar su identidad para no interferir en las negociaciones que pudieran darse durante el mes de enero.

De los representantes que han analizado cómo llega el Salamanca UDS a este mercado de invierno, el que mejor sensación tiene es otro viejo conocido agente, con acuerdos cerrados en el pasado con Lovato, y cree en que el giro de 180 grados que le hace falta al conjunto del Helmántico puede llegar: “Me consta que el club ya está trabajando en mejorar, y creo que se puede arreglar, yo lo único que puedo decir a este respecto es que haya tranquilidad, porque la tranquilidad llevará a que la situación pueda revertirse”, dice.