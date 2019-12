El Unionistas desprecintó este viernes con la presentación del salmantino José Ángel Alonso el mercado de fichajes invernales de esta temporada. Se trata de una ventana de fichajes que va desde el 2 al 31 de enero y todos los directores deportivos y clubes coinciden en destacar que es un ‘mercado muy complicado’. Los tres equipos salmantinos de Segunda B acudirán a este mercado en busca de mejorar sus plantillas pero el año pasado ya lo hicieron con claros y oscuros en sus incorporaciones. De los 15 fichajes del pasado mes de enero, solo siguen seis en las plantillas de los conjuntos salmantinos.

El Salamanca cambió de forma radical su plantilla con seis salidas y cinco llegadas, que serían después siete cuando en los últimos meses aparecieron Chatón y Torres. Carpio llegó hace un año y sigue, lo mismo que Chatón, y es que demostraron su calidad al poco de llegar, mientras que David Torres marcó dos goles importantes ante la Cultural Leonesa y el Internacional de Madrid y ayudó a la permanencia pero no renovó. Asdrúbal no aportó lo que se espera de él mientras que Santi Luque fue un buen ‘revolucionario’ de partidos saliendo desde el banquillo. Alomerovic tuvo minutos pero no estuvo a la altura mientras que Satoca, portero sub23, no llegó a disputar ni un solo minuto.

En el Guijuelo también hubo muchos cambios. Hubo tres salidas (Dimas, Nacho Pérez y James) y llegaron cinco futbolistas. Perrini y Acosta tuvieron poco protagonismo mientras que el ariete Ten Den, de 1,91 cm, se quedó en nada. Eso sí dieron muy buen resultado Espina y Cristóbal Gil que se quedaron y son claves ahora en el Guijuelo de esta temporada.

El Unionistas no tocó mucho su plantel el pasado mes de enero. Salieron Peli, Manjón y Robles y llegaron el lateral Blas Alonso y Garrido. El defensa salió en verano y el atacante, muy del gusto de Roberto Aguirre, se quedó y ahora también tiene la confianza de Jabi Luaces. En marzo, ya fuera del plazo de fichajes llegó Portilla dando un plus al equipo en la medular y ahora se ha convertido en uno de los futbolistas con más jerarquía del conjunto de Las Pistas.

Hay de todo en este mercado y equivocarse lo menos posible será una de las claves del éxito.