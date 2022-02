José Salinas, jugador del Unionistas: “Ha sido un mercado dificilísimo... y aquí van las cosas bien”

A José Salinas [21 años, Callosa de Segura] la llegada del mes de febrero le ha traído la paz: “Tenía bastantes ganas, la verdad...”, afirma con tono exhausto el lateral zurdo cedido en el Unionistas. Su nombre, en la última jornada de mercado de invierno, se convirtió en ‘pieza codiciada’ en Segunda División. Las llamadas cruzadas, la operación a cuatro bandas (club de destino, de origen, representantes y club de cesión) y la premura del tiempo acabaron por deshojar la margarita: seguirá 17 partidos más en el Unionistas; para alivio de su entrenador y de la afición del Reina Sofía. “Ha sido un mercado difícil”, se sincera.

–Usted entrena el lunes, le citan para el día siguiente... y, justo después, explota todo: salen a la palestra clubes de Segunda (el Mirandés) que le quieren y hasta de su recambio en el Unionistas. Qué locura, ¿no?

–Soy un novato todavía en estas cosas y me he enfrentado a situaciones que no se me habían dado nunca y que no me esperaba. Son difíciles de gestionar; todo pasa muy rápido... Es que salí de entrenar, como dices, y sabía del interés, pero poco más. De repente, el teléfono me empezó a sonar mucho, hasta el punto de llegar al estrés. Y solo sé que lo llevé como pude, que todo pasó muy rápido y que me apoyé en mi novia.

–¿Cuánto valor le da a que su pareja estuviera en esos momentos junto a usted?

–Es innegable, ella me dio esa calma que necesitaba en esos momentos. Me ayudó muchísimo en esos momentos de agobio...

–Y deciden seguir en el Unionistas hasta final de temporada. Al margen de ello, ¿qué significa para usted que equipos de la LFP no solo se fijen en usted, sino que le quieran cuando hace 5 meses no había salido de casa?

–Es una satisfacción. Es la señal de que hago las cosas bien y que el trabajo que estoy haciendo no solo en los partidos, sino también en el día a día, está dando sus frutos.

–Al margen de los clubes interesados, ¿qué le dice el Elche a todo esto? ¿Cuál es su relación con el que es, en realidad, su club?

–Del Elche solo puedo decir cosas buenas. Hablo con el club cada dos semanas, ellos me comentan lo que me han visto en los partidos, me demuestran que me siguen de cerca, me escriben. Que tengan ese trato pese a no estar allí es importante y lo valoro mucho.

–Contado lo que pasó en este mercado, que usted calificad de “difícil”, lo que ahora le viene por delante, seguro, son 17 jornadas de Liga con el Unionistas.

–Sí. Y no es poco lo que nos viene. El equipo tiene una ambición inmensa. Nos vemos ahí arriba en la tabla, con equipos como el Depor o el Racing, que son históricos, y eso hace que la ambición crezca cada jornada.

–La ‘guinda’ a la temporada en la que ya ha aporreado a la puerta de las grandes Ligas será conseguir entrar en el playoff de ascenso a Segunda, ¿no?

–Mi meta es cada partido. Que llegue el fin de semana y hacerlo bien. Y esto es aplicable a los entrenamientos. Yo cada día lo que hago es intentar mejorar. Al final mi meta es seguir no como hasta ahora sino mejorando. En esa ambición personal, por supuesto, que el objetivo colectivo ayuda a crecer a cualquiera. No nos vamos a engañar, no es lo mismo estar en descenso que estar arriba.

–En ese colectivo del que habla también siguen, tras el mercado, los Mandi, Acosta...

–El proyecto es muy bonito y aquí las cosas van bien, por eso seguimos. Uno cambia de equipo y no sabe qué puede pasar. Me alegro porque ellos sigan también.

–De lo que no ha salido, a lo que ha llegado. Ahora tiene al lado a Íñigo Piña.

–Es un jugador genial. Mira que llegó, entrenó un día y nos pusimos a jugar 45 minutos sin conocernos de nada —jornada 19ª de Liga ante el Rayo Majadahonda—. Lo primero que pensé es que no sabía cómo iba a salir aquello... Pero en seguida me encantó estar a su lado: me manda, me habla mucho y eso es algo que a mí me gusta. Se le nota esa experiencia. Estoy súper a gusto con él.

–Los equipos se fijan en usted como lateral, pero no puede negar que dentro guarda un delantero centro, y bueno, que lleva 5 goles.

–Lo de los goles es algo que no entiendo [ríe], supongo que es por la confianza. Siempre he sido mucho de llegar al área, pero si no le daba al palo tiraba el balón fuera... Creo que la vez que más goles marqué fue de juveniles que hice tres.

–Confianza como para marcar desde el punto de penalti, con una maraña de piernas delante y con la derecha...

–Lo de la pierna derecha es porque no me lo pienso dos veces. Ese gol lo vi muy claro por ese punto de confianza que digo.