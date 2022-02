El Salamanca se atasca y el Unionistas retiene a Salinas en el cierre del mercado invernal

El último día del mercado de fichajes de invierno en el fútbol salmantino deparó pocos movimientos y muchas fichas libres, que tanto el Unionistas como el Salamanca, podrían utilizar fuera de plazo, pero pudiendo incorporar solo a futbolistas sin equipo.

El Unionistas sufrió en las últimas horas del mercado y es que el Mirandés, de Segunda División, fijó sus miras en su lateral izquierdo José Salinas, según informó el periodista leonés Ángel García y que este diario pudo confirmar. La espectacular temporada del defensa cedido por el Elche al Unionistas no ha pasado desapercibida para el director deportivo del Mirandés y exdirector deportivo del Guijuelo, Chema Aragón, y para el extécnico del Salamanca, Lolo Escobar. Sus cinco goles y su gran rendimiento le han revalorizado en lo que va de campaña. La operación era complicada con tres clubes implicados (Elche, Unionistas y Mirandés). El Unionistas, que se resistía con uñas y dientes, recibió el ofrecimiento del conjunto de Miranda del lateral izquierdo bosnio Letik, pero no hubo acuerdo.

En el apartado de altas, el Unionistas incorporó al defensa Alfredo Pedraza y a Aleix Roig a última hora de la jornada del lunes. El primero es un central sub23 procedente del Sanse, de Primera RFEF, mientras que el segundo es un lateral izquierdo de 21 años que llega del Costa Brava, también de Primera RFEF.

Sin extremo derecho

Por su parte, el Salamanca se atascó en el último día de mercado. El conjunto salmantino tiene libres tres fichas, una sénior y dos sub23, pero no incorporó a ningún futbolista. Ahora podría fichar pero jugadores sin equipo. El club del Helmántico buscaba un extremo derecho sénior y algún futbolista sub23 interesante en defensa. No se produjo ninguna llegada. El club salmantino llegó tarde o no pudo competir en ofertas económicas con varios futbolistas. El Salamanca el único movimiento que hizo fue confirmar la salida del extremo sub23 Bouba, que dejó el club salmantino hace días. El futbolista cedido por el Cádiz jugará en el Recreativo de Huelva hasta final de temporada, pero perteneciendo todavía a la entidad cadista.