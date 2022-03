El nuevo look del Reina Sofía, listo para julio

El proyecto de obra del Reina Sofía encara la recta final de la reforma y la previsión es llegar en plazo al verano para dar por finalizadas las mejoras que se están llevando a cabo en la instalación deportiva. “Estamos dentro de plazo y en verano, antes de que empiece la próxima temporada, ya estará todo acabado”, apunta Fernando Carabias, concejal de Fomento del Ayuntamiento de Salamanca, que este jueves pasó revista, de nuevo, a todos los trabajos que se están llevando a cabo en el Reina Sofía. Hay que recordar que el pasado mes de noviembre se inició esta fase final de la obra con un plazo de ejecución de nueve meses para tener todo listo en julio de este año.

No obstante, el Ayuntamiento y la empresa concesionaria están padeciendo los estragos de la huelga del transporte y la carencia de suministros en multitud de sectores. Una de los ejemplos es que la nueva iluminación no se podrá estrenar en el choque del próximo sábado 2 de abril ante el Zamora a las 19.00 horas por este motivo. “Ya están instaladas la torretas, los focos de LED con más de 600 luxes, como pide la Federación, y todo listo, pero falta un regulador que canaliza el funcionamiento inteligente del conjunto. Está pedido desde hace mucho tiempo, pero nos dicen que no tienen suministros y que no nos pueden dar una fecha de entrega concreta por los problemas que existen con el transporte. Es una pena y es que está todo listo menos eso”, indica Carabias.