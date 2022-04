El MITECO aplaza la polémica decisión sobre prohibir la caza de la codorniz

El Comité de Flora y Fauna del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) ha aplazado el debate de la propuesta de declarar a la codorniz especie en peligro de extinción, lo que en la práctica supone prohibir su caza, para estudiar un informe científico aportado por la Fundación Artemisan.

Según han trasladado fuentes conocedoras de la reunión a Europa Press, se ha acordado estudiar este informe elaborado con los datos del proyecto Coturnix, desarrollado por Fundación Artemisan. Esta entidad está impulsada por el sector de la caza, que se opone a esta declaración porque en la práctica supondría la prohibición de cazar la especie.

Este informe del sector cinegético habría sido enviado al MITECO desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que el trabajo sea examinado por el Comité Científico y trasladado posteriormente al Comité de Flora y Fauna en una nueva reunión.

Según ha comunicado Transición Ecológica a la Fundación Artemisan y recogía el diario ABC, el Ministerio ha reconocido que el informe de la organización cinegética debía tenerse en cuenta, por lo que se ha propuesto al Comité que «por el momento no se trate la propuesta de esta especie hasta que no se disponga de opinión por parte del Comité Científico acerca de si esta nueva información modifica o no el contenido de su dictamen previo», lo cual ha contado con el respaldo unánime de Comité de Fauna y Flora.

La propuesta de Transición Ecológica atendía al análisis de la organización SEO/BirdLife, que cifra la población en unos 225.000 ejemplares, tras haber sufrido un declive poblacional en los últimos 20 años del 61%, según los datos de seguimiento que habían sido validados por el Comité Científico. Sin embargo, otras entidades como Artemisan han rebatido las cifras, recordando que el informe Coturnix 2020 determinó que la población post-reproductora de codorniz en España para ese año fue de 3,2 millones de ejemplares.

También el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se había dirigido por carta a Ribera, solicitando la retirada de la propuesta, ya que una decisión así “debe ser informada, consultada y tratada con las comunidades autónomas gestoras de la biodiversidad”.