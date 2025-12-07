Así queda la clasificación de la Liga Femenina tras la décima jornada El Spar Girona y el Casademont Zaragoza continúan imparables; el Perfumerías Avenida sigue en la quinta plaza

Iyana Martín, defendida por Helena Oma en el partido de este domingo.

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:26

La décima jornada de la Liga Femenina ha finalizado este domingo, poniendo fin a una exigente semana, en la que ha habido tres compromisos para cada equipo. Por arriba y por abajo no ha habido cambios: el Spar Girona y el Casademont Zaragoza siguen siendo los líderes, y el Movistar Estudiantes el colista.

La diferencia de puntos a favor sigue haciendo que la primera posición la ocupe el equipo de Roberto Íñiguez, que ha vencido 71-60 al IDK Euskotren, que a pesar de sus dos derrotas consecutivas continúa en la cuarta posición. Coulibaly y Jocyte, con 14 y 12 puntos, han sido las máximas anotadoras del Spar Girona.

Siete victorias consecutivas lleva el Casademont Zaragozatras imponerse al Perfumerías Avenida, con lo que sigue igualado con las catalanas con el balance de 9 triunfos y 1 sola derrota tras las diez primeras jornadas.

El tercer puesto es para el Valencia BC, que se ha repuesto de su tropiezo en el Würzburg Silvia Domínguez, superando con claridad al Spar Gran Canaria: 83-66. Kayla Alexander ha terminado con 17 puntos y Leticia Romero con 16, mientras que ha regresado a la competición Cristina Ouviña tras ser madre después de más de 500 días ausente. Axelle Merceron metió en esta ocasión 20 puntos.

Tras el IDK y el Perfumerías Avenida aparece en la sexta posición el Durán Maquinaria Ensino, que perdió 69-63 en su visita a un Joventut Badalona -próximo rival de las salmantinas- que marca los clasificados para la Copa de la Reina, con un balance de 5 victorias y 5 derrotas. El mismo que el Hozono Global Jairis (que se impuso 63-72 al Cadí La Seu el sábado) y el Baxi Ferrol (que este domingo ha ganado 71-57 al Lointek Gernika Bizkaia).

Con 3 triunfos, huyendo de la zona de descenso, están los dos ascendidos: el Innova Leganés y el CAB Estepona. Los dos últimos lugares los ocupan el Spar Gran Canaria y el Movistar Estudiantes, que acumula 6 derrotas consecutivas y que ha anunciado la destitución como entrenador de Antonio Pernas.

La undécima jornada de la Liga Femenina se disputará el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, ya que entre semana vuelve la competición europea: la primera jornada de la segunda fase de la Euroliga, y los partidos de ida de los dieciseisavos de final de la Eurocup. El duelo entre el Valencia BC y el Casademont Zaragoza aparece como el más atractivo.

RESULTADOS 10ª JORNADA

Innova Leganés 68 - Movistar Estudiantes 61

Kutxabank Araski 71 - CAB Estepona 91

Cadí La Seu 63 - Hozono Global Jairis 72

Casademont Zaragoza 85 - Perfumerías Avenida 73

Valencia BC 83 - Spar Gran Canaria 66

Spar Girona 71 - IDK Euskotren 60

Joventut Badalona 69 - Durán Maquinaria Ensino 63

Baxi Ferrol 71 - Lointek Gernika Bizkaia 57

HORARIOS 11ª JORNADA

IDK Euskotren - Cadí La Seu, sábado 13 a las 18:00 horas

Spar Gran Canaria - Spar Girona, sábado 13 a las 19:00 horas

Perfumerías Avenida - Joventut Badalona, domingo 14 a las 12:00 horas

Hozono Global Jairis - Baxi Ferrol, domingo 14 a las 12:00 horas

Valencia BC - Casademont Zaragoza, domingo 14 a las 12:15 horas

Durán Maquinaria Ensino - Kutxabank Araski, domingo 14 a las 12:30 horas

Lointek Gernika Bizkaia - Innova Leganés, domingo 14 a las 13:00 horas

Movistar Estudiantes - CAB Estepona, domingo 14 a las 17:00 horas