El aforo de Würzburg crece El pabellón, que mañana estrena butacas e imagen, ha ganado 43 localidades en su 'lifting'. El polideportivo de la avenida de San Agustín supera la barrera de los 3.000 asientos

Iván Ramajo Salamanca Sábado, 11 de octubre 2025, 14:27

Würzburg retoma mañana mismo la marcha tras el acusado lifting estético al que se ha sometido a lo largo de este verano, y lo hace con el nombre adjunto de Silvia Domínguez por primera vez.

Precisamente, desde el pasado 20 de mayo, cuando el polideportivo de la avenida de San Agustín fue rebautizado en el acto de despedida de la eterna capitana del conjunto perfumero, la marea azul no había vuelto a pisar su feudo. En este impasse de 145 días, el pabellón «parece otro», tal y como había vaticinado el presidente Jorge Recio con el inicio de la remodelación llevada a cabo por el Ayuntamiento. En ella se han renovado de forma integral los vestuarios, se ha lavado la cara a los pasillos interiores y a las barandillas del recinto —pintándolas de negro—, y se han sustituido las insípidas pero clásicas butacas amarillas por otras de color corporativo azul que, incluso vacías, dan la sensación de acercar aún más la grada a la pista.

«Cuando esté la gente, va a imponer más», ha bisbiseado la plantilla y el cuerpo directivo entre los pasillos en los últimos días, dejando también claro que la sensación queofrece el pabellón con su nueva imagen es la de ser más grande, de haber «crecido».

Y, en este sentido, esa percepción visual de la plantilla de Perfumerías Avenida era cierta en este último aspecto, ya que, con la colocación de las nuevas butacas, se ha optimizado el espacio existente en las gradas, ganando para la causa un total de 43 nuevos asientos.

Este pequeño incremento del aforo —que va en consonancia con la mejor campaña de abonados de la historia del Perfumerías Avenida, tras lograr retener al 95 % de los aficionados con carné de temporada y sumar nuevos socios— resulta significativo, ya que el pabellón, desde que cuenta con butacas individuales, supera por primera vezlas 3.000 localidades, una cifra más que simbólica.

En concreto, son 3.003 los asientos que mañana mismo estrenará la instalación de la avenida de San Agustín: 2.918 corresponden al cambio de butaca por butaca respecto a la anterior imagen del recinto, 43 a las localidades ganadas tras la remodelación y 42 al palco.

Con todo y con eso, este primer partido de Liga en el Würzburg–Silvia Domínguez está a las puertas de colgar el cartel de «completo» —quedan muy pocas localidades sueltas—, lo que sería el primero de la campaña, con el reto de superar los once conseguidos el curso pasado entre Liga, playoff y Euroliga.