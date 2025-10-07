La 'marea azul' del Perfumerías Avenida sigue batiendo récords Concluida la campaña de abonos para la temporada 2025/26, se ha superado la cifra de la anterior

La Gaceta Salamanca Martes, 7 de octubre 2025, 20:45

La campaña de abonos del CB Perfumerías Avenida ha concluido este martes por la tarde, para su equipo femenino, con un nuevo éxito de seguimiento. Tal es así que el club contará para esta campaña 25-26 con mayor número de abonad@s que la pasada temporada, y, por tanto, mayor masa social que en los últimos años, incluso superando ya las cifras previas a la pandemia.

De esta forma, como ya sucediera en temporadas anteriores, las localidades que saldrán a la venta en cada partido serán limitadas para los partidos de LFEndesa y Eurocup (hay que recordar que el pasado curso se batió el récord de encuentros en los que hubo que colgar el cartel de 'no hay billetes), pudiendo adquirirse desde la app cluber varias jornadas antes de la fecha del partido. Hoy mismo, una vez cerrado el proceso de nuevas altas, se empezarán a vender las de los dos próximos choques, el domingo a las 11:00 horas ante Cadí La Seu y el miércoles 15 de octubre, a las 20:30 horas en Eurocup ante Nyon.

«Una respuesta que vuelve a demostrar la fidelidad y el tirón de Perfumerías Avenida en ciudad y que nos deja, un año más, sin palabras y con más ganas que nunca de devolver ese cariño en el Würzburg Silvia Domínguez», ha dicho el club en su comunicado.

De igual modo, Avenida ha querido recordar que sigue abierta la opción de renovar o darse de alta como nuevo abonado del equipo masculino en Tercera FEB