Perfumerías Avenida - Cadí La Seu: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de la Liga Femenina El equipo salmantino se estrena como local en la competición doméstica después de abrir la temporada con derrota por la mínima contra el Araski

Viernes, 10 de octubre 2025, 19:40

Después de celebrar el primer triunfo de la temporada frente al Panathinaikos en la Eurocup, el Perfumerías Avenida busca trasladar las buenas sensaciones a la competición doméstica en su primer partido como local del curso, además, en un escenario renovado como es el pabellón Würzburg Silvia Domínguez.

Después de estrenarse en la Liga Femenina con derrota por la mínima frente al Araski, el equipo salmantino espera colocar la primera victoria en su casillero, y para ello las de Anna Montañana deben doblegar al Cadí La Seu, que también se vio superado (64-72) en la primera jornada de Liga contra el Innova Leganés.

En la pasada temporada, el Perfumerías Avenida se llevó ambos enfrentamientos. En tierras salmantinas, el cuadro azulón venció por 61-52, y en La Seu d'Urgell, el marcador acabó con 63-69 para el conjunto charro.

Horario del Perfumerías Avenida - Cadí La Seu

El partido entre el Perfumerías Avenida y el Cadí La Seu, correspondiente a la 2ª jornada de la Liga Femenina, se disputa este domingo 12 de octubre a las 11:00 horas.

Dónde ver el Perfumerías Avenida - Cadí La Seu

Podrás seguir la narración online del partido entre el equipo de Anna Montañana y las catalanas en la página web de LA GACETA, contándole todos los detalles. Además, podrás ver la retransmisión a través de Teledeporte y Canal FEB.

Dónde se juega el Perfumerías Avenida - Cadí La Seu

El choque entre el Perfumerías Avenida y el Cadí La Seu tendrá como escenario de la acción el estreno del renovado pabellón Würzburg Silvia Domínguez, por lo que la afición perfumera ofrecerá a sus jugadoras los primeros vítores del curso.