Comienza la instalación de los nuevos asientos en el Würzburg Silvia Domínguez De color azul y con un respaldo más alto, es una de las principales novedades con las que contará el pabellón

Alex G. Santana Salamanca Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:19

Las obras en el pabellón Würzburg Silvia Domínguez continúan avanzando con el objetivo de que estén terminadas para el primer partido oficial que tendrá que disputar allí el Perfumerías Avenida: el domingo 12 de octubre frente al Cadí La Seu.

Con una inversión por parte del Ayuntamiento de Salamanca de 558.000 euros, entre las actuaciones estaban la reforma de los vestuarios, pintura, megafonía, retirada de las canastas laterales y los nuevos asientos.

Cuya instalación ha comenzado estos días y ya se pueden ver en las gradas, de color azul y con un respaldo más alto atendiendo a las quejas de los usuarios. También se ha cambiado ya el color de las barandillas en las gradas, pasando del amarillo al negro.