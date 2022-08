Arranca la media veda en Salamanca con la prohibición de cazar la tórtola común

La temporada de la Media Veda se inicia en Castilla y León este lunes 15 de agosto y concluirá el domingo 18 de septiembre, periodo en el que sigue sin poderse cazar la tórtola común.

Los días hábiles son los martes, jueves, sábados, domingos y festivos nacionales y autonómicos. Durante este periodo, las especies objeto de caza serán la codorniz, especie por excelencia de esta época, así como la urraca, corneja, conejo y zorro, y desde el 25 de agosto también se podrá cazar la paloma torcaz y la paloma bravía, según ha explicado la Junta a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los días hábiles para la práctica de la caza en la Media Veda vienen fijados directamente en el Anexo II de la Ley 4/2021 de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, y serán los ya mencionados.

Respecto al número máximo de piezas a cobrar por cazador y día, la ORDEN MAV/1007/2022, de 29 de julio, por la que se establecen medidas de protección para las especies cinegéticas, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad del 11 de agosto de 2022, establece un número máximo de piezas a cobrar por cazador y día de 25 ejemplares para la codorniz, en línea con el cupo máximo fijado para la temporada anterior.

“La temporada no va a ser buena”, sentenció recientemente el presidente de la Federación de Caza de Castilla y León (FCCyL), Santiago Iturmendi, “y no lo va a ser porque el año ha sido catastrófico para el campo: cualquiera es capaz de ver que la situación climática es desastrosa, estamos en medio de una sequía, la pluviosidad durante el año no ha sido muy escasa y las cosechas se han resentido muchísimo; a todo esto hay que sumar los fuegos que han devastado tantas y tantas hectáreas y que hacen que la previsión de lo que nos vamos a encontrar sea mala”. “Quitando zonas de la alta montaña de León, en el resto de zonas la temporada va aciaga”, advierte.