La media veda comienza el día 15 con malas perspectivas

El inminente arranque de la media veda —fijado para este mismo lunes, día 15 de agosto y que se extenderá hasta el 18 de septiembre cada jornada de martes, jueves, sábado y domingo— tiene una de las peores previsiones de los últimos años en tierras de Salamanca: la mala cosecha, la escasez de agua y los incendios han puesto en jaque no solo a las codornices —cada vez más difíciles de localizar por estos pagos, salvo los ‘oasis’ de Cantalpino o Cantapaliedra— sino también a urracas, cornejas, conejos y zorros, que son las especies con las que se dispara la nueva temporada de caza. “La temporada no va a ser buena”, sentencia el presidente de la Federación de Caza de Castilla y León (FCCyL), Santiago Iturmendi, “y no lo va a ser porque el año ha sido catastrófico para el campo: cualquiera es capaz de ver que la situación climática es desastrosa, estamos en medio de una sequía, la pluviosidad durante el año no ha sido muy escasa y las cosechas se han resentido muchísimo; a todo esto hay que sumar los fuegos que han devastado tantas y tantas hectáreas y que hacen que la previsión de lo que nos vamos a encontrar sea mala”. “Quitando zonas de la alta montaña de León, en el resto de zonas la temporada va aciaga”, advierte.

En la misma línea, aunque con una visión un poco más esperanzada, se muestra Javier Tendero, delegado de caza en la provincia: “Ya sabemos de años anteriores que la codorniz (que tiene un cupo fijado por la Junta de 25 ejemplares por día) para encontrarla tiene que ser en los regadíos de Peñaranda, Cantalapiedra o Cantalpino. Sin embargo, sí que es cierto por lo hemos venido observando estos días que la sequía tan severa que estamos atravesando está haciendo que, como es habitual, se haya visto alguna bandada importante”, describe.

Más allá de la codorniz, la fecha marcada en rojo en el calendario, para los cerca de 10.000 cazadores de la provincia, es la del jueves 25 de agosto; día en el que se podrá cazar ya la paloma torcaz y la bravía —no así la tórtola, que mantiene el denominado ‘cupo cero’ que impide su caza—: “Se han visto buenas bandadas en torno al girasol, además de cerca de los cascos urbanos”, concluye Iturmendi.