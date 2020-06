Salamaq 2020: Se complica la exposición de maquinaria y la apertura del pabellón central

La exposición de maquinaria agrícola de la feria Salamaq se complica, igual que la apertura del pabellón central porque los grandes expositores se muestran en esta época del año reacios a su celebración. Según expositores consultados por este periódico, el grueso aboga por suspender esta sección del certamen y así se lo han manifestado ya a la Diputación de Salamanca. Sí es verdad que otros aún no han contestado a la encuesta de la Diputación porque siguen a la espera de ver cómo evoluciona el COVID para poder pronunciarse. Ahora mismo solo hay varios abiertos a participar pero porque aún están indecisos, no porque tengan claro que en septiembre deba abrirse la feria. Existe miedo a contagios y también a que los compradores no acudan al certamen por el miedo a reservar hotel en Salamanca en otoño.

Esta situación será uno de los puntos que analizará de forma interna la Diputación esta semana, que será la que tome la decisión de volver a entablar un nuevo contacto con los expositores ahora que estamos próximos a que Castilla y León alcance la fase 2 o desista de incluir pabellón y maquinaria en la exposición de este año.

Si está asegurada la presencia de ganado, con la que se garantiza la celebración de los concursos nacionales cuya celebración concede el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. También se mantendrán las subastas de ganado puro. Las diferentes asociaciones ganaderas ultiman estos días el listado de animales con los que tienen previsto acudir a la feria Salamaq , a la que confirmaron su asistencia el pasado martes tras reunirse con la Diputación. Salamaq se celebrará del 4 al 7 de septiembre.