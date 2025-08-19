El refrán de las cabañuelas avisa de lo que llega tras la ola de calor: «Las lluvias de Santa Sabina son...» Salamanca no vivirá un repunte de las temperaturas, con máximas que alcanzarán valores cercanos a los 35ºC en algunos municipios hasta el fin de semana

Con el final de la ola de calor, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un descenso notable de las temperaturas para los próximos días en toda la provincia, con mínimas que incluso llegarán a los 11ºC. En cuanto a las máximas, los termómetros alcanzarán los 35ºC.

De esta forma, Salamanca no vivirá un repunte de las temperaturas, con máximas que alcanzarán valores cercanos a los 35ºC en algunos municipios, hasta el fin de semana.

En municipios como Alba de Tormes, los termómetros pasarán de los 29ºC de hoy, martes, a las máximas de 33ºC que se esperan para el sábado, con unas mínimas que rondarán en torno a los 12ºC y 14ºC. En Béjar, la situación será similar, aunque con valores algo más frescos: se esperan 16ºC de mínima y hasta 31 de máxima el sábado, antes de descender levemente el domingo.

Ciudad Rodrigo registrará las jornadas más calurosas, alcanzando los 35ºC el viernes y los 34ºC el sábado, con mínimas que rondarán entre los 13ºC y los 16ºC. Ledesma también superará los 34ºC en el arranque del fin de semana, manteniendo unas noches suaves.

En Peñaranda, las máximas oscilarán entre los 29ºC y los 33ºC, con mínimas que bajarán a los 12ºC o 14ºC. Finalmente, Vitigudino será uno de los puntos más cálidos: el sábado se esperan 35ºC de máxima tras varias jornadas de ascenso progresivo.

Respecto a la capacidad hídrica de la provincia, cabe destacar que los embalses vuelven a bajar y que Santa Teresa ya está al 68,2% de su capacidad.

Cabañuelas

Según el experto salmantino en cabañuelas, Manuel Briz, el protagonismo lo tendrán los vientos que girarán a cierzo, lo cual hará que las temperaturas bajen, generando así un ambiente mucho más agradable. Y, siguiendo esta línea y la de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), añade que, con este ambiente fresco, es muy probable que se generen algunas precipitaciones, sobre todo a finales de mes. De hecho, ciñéndose, una vez más, al refranero popular, asegura que «las lluvias de Santa Sabina (día 29) son una gracia divina».

Respecto a la predicción que realiza el Zaragozano, cabe destacar que el cielo continuará turbio, blanquecino y despejado, con el sol calentando, en los próximos días. Los vientos serán variables y habrá algunos amagos de tormentas que moderarán el calor.

El sol y la luna

Este miércoles, el sol saldrá a las 7:36 horas y se pondrá a partir de las 21:15, mientras que, el próximo domingo amanecerá a las 7:40 y anochecerá a las 21:09. Habrá luna nueva el próximo sábado.