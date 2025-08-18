Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los embalses de la cuenca del Duero. EP

Así están los embalses de Castilla y León tras la ola de calor

Se encuentran siete puntos por encima de la media de la última década

E. P.

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:28

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero(CHD) almacenan este lunes 1.680,3 hectómetros cúbicos (hm3), lo que supone el 58,8 por ciento de su capacidad, más de siete puntos por encima de la media de la última década y uno por debajo del registro de hace un año.

Por sistemas, en León los del Esla y Órbigo se encuentran al 50,8 por ciento; en Palencia el sistema Carrión se encuentra al 47,9 por ciento; el del Pisuerga, al 69,1 por ciento; el sistema del Arlanza en Burgos, al 72,7; el sistema Alto Duero, en Soria al 74,4 por ciento; los sistemas Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja, en Segovia al 61,9 por ciento; en Ávila, el sistema Cega-Eresma-Adaja, se encuentra al 68,7 por ciento; mientras que en Salamanca, el sistema Tormes está al 68,2 por ciento y el Sistema Águeda, al 45,5 por ciento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio en Jarilla no para de avanzar y pone en alerta a Salamanca: ya está a 7 kilómetros del límite con Castilla y León
  2. 2 El incendio en Cipérez alcanza las 10.500 hectáreas calcinadas y es el más grande de la historia de Salamanca
  3. 3 El «milagro» de las ovejas: «Tengo que aprovechar las placas solares»
  4. 4 «Te levantas, miras el bolsillo y no hay nada»
  5. 5 Permiten el realojo en la zona de Cipérez y el incendio baja a nivel 1
  6. 6 Calidad del aire desfavorable en la capital por el humo de los incendios
  7. 7 Salamanca va volviendo poco a poco a la normalidad tras el desalojo de 500 vecinos por los incendios: realojados los de Cerezal de Puertas
  8. 8 «Estuve una semana entera con 40 de fiebre sin salir de casa»
  9. 9 Localizado el hombre de 77 años desaparecido en Barbalos tras una intensa búsqueda nocturna
  10. 10 Mañueco: «¿Qué tenemos que hacer para que Pedro Sánchez nos mande ayuda?»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Así están los embalses de Castilla y León tras la ola de calor

Así están los embalses de Castilla y León tras la ola de calor