Así están los embalses de Castilla y León tras la ola de calor Se encuentran siete puntos por encima de la media de la última década

E. P. Lunes, 18 de agosto 2025, 11:28

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero(CHD) almacenan este lunes 1.680,3 hectómetros cúbicos (hm3), lo que supone el 58,8 por ciento de su capacidad, más de siete puntos por encima de la media de la última década y uno por debajo del registro de hace un año.

Por sistemas, en León los del Esla y Órbigo se encuentran al 50,8 por ciento; en Palencia el sistema Carrión se encuentra al 47,9 por ciento; el del Pisuerga, al 69,1 por ciento; el sistema del Arlanza en Burgos, al 72,7; el sistema Alto Duero, en Soria al 74,4 por ciento; los sistemas Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja, en Segovia al 61,9 por ciento; en Ávila, el sistema Cega-Eresma-Adaja, se encuentra al 68,7 por ciento; mientras que en Salamanca, el sistema Tormes está al 68,2 por ciento y el Sistema Águeda, al 45,5 por ciento.