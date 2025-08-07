Ciudad Rodrigo insiste a la CHD en la limpieza «urgente» de la Moretona El alcalde Marcos Iglesias ha remitido una carta al organismo para pedir una solución

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Jueves, 7 de agosto 2025, 17:18

El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos iglesias, ha remitido una carta a la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, María Jesús Lafuente, en la que solicita a este organismo una actuación de «urgencia» en el tramo del cauce comprendido en la zona de la alameda de la Moretona, la cual «está totalmente taponada por la vegetación existente en el cauce», indica el regidor en la misiva.

No es la primera vez que desde el Consistorio de Miróbriga se solicita a la CHD una mayor adecuación de los márgenes del río Águeda «ya que una de las preocupaciones son los posibles desbordamientos» que puede producirse por taponamientos de esta índole. El concejal delegado del área de Río y Alamedas, José Manuel Jerez, visitó recientemente esta zona y señaló que «hay mucha arbustiva de gran tamaño, un cúmulo de acumulación de vegetaciones que cuando el cauce crezca puede derivar en una inundación» y que esta reclamación de acción a la confederación «es necesaria para evitar los riesgos antes de que ocurran».

En este sentido son varios los ayuntamientos que son críticos con la Confederación Hidrográfica del Duero por su falta de respuesta, por la dilatación de los plazos para conceder autorizaciones, por la inseguridad y por la ausencia de actuaciones en las cuencas de los ríos para evitar inundaciones y mantener de forma adecuada los tramos que se destinan a prácticas de ocio y deportivas.

La situación de indefensión de los municipios ha llevado a tomar cartas en el asunto a la Diputación de Salamanca para exigir al este organismo la autorización de las limpiezas necesarias y evitar inundaciones como las acontecidas hace dos años en los que la mayoría de los municipios afectados todavía están esperando una respuesta.

Cabe recordar en este punto que la ley dice que en zonas urbanas (Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, artículo 28.4) la limpieza de los cauces corresponde a los ayuntamientos, aunque para realizarla las corporaciones locales deben tener previamente su autorización por parte de la confederación hidrográfica pertinente y los plazos de respuesta a estas peticiones se dilatan meses o años, lo que provoca en ocasiones que los ayuntamientos tengan que interpretar que ese silencio supone la denegación de los permisos.