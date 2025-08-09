Jorge Rey confirma el día en el que se terminará la ola de calor: «El aire fresco del norte...» El joven meteorólogo burgalés pronostica unas dos primeras semanas en agosto marcadas por el sofocante calor con el que también ha terminado julio

El joven meteorólogo Jorge Rey ha lanzado una advertencia sobre la intensa ola de calor que seguirá azotando a España en los próximos días, elevando las temperaturas a niveles extremos en ciudades como Madrid, Valladolid o Granada. Según sus predicciones, basadas en las tradicionales cabañuelas, el calor será especialmente sofocante en el norte de la Península Ibérica, donde las temperaturas podrían alcanzar niveles récord.

A pesar de que el sur peninsular podría experimentar una relativa tregua con máximas por debajo de los 40ºC, el resto del país se prepara para un calor extremo sin precedentes. Y es que, según las predicciones del burgalés, el aire africano invadirá España en los próximos días -como consecuencia de las borrascas que quedarán relegadas a latitudes muy bajas-, y no se espera un alivio significativo hasta el próximo fin de semana, cuando la entrada de vientos secos del norte podría bajar las máximas hasta los 30ºC o 32ºC y algunas precipitaciones tormentosas. Sin embargo, incluso este descenso temporal no será suficiente para poner fin a la ola de calor, ya que se prevén nuevas subidas de temperatura en los días siguientes y noches bastante tropicales.

Pero, afortunadamente, la situación atmosférica se tornará inestable hacia el final del mes, con tormentas previstas y lluvias persistentes desde el 21 de agosto en regiones como Castilla y León, Cuenca, Teruel, Aragón o Cataluña.

Con un ojo puesto en el otoño

Jorge Rey ya mira hacia los pronósticos de otoño. Lo hace centrándose en los dos fenómenos que tanto han copado los focos de atención en sus últimas predicciones, el de El Niño y el de La Niña, los cuales se postulan como claves para entender lo que viene. No obstante, habrá que esperar hasta su próxima predicción para conocer cuándo se dejarán ver los primeros 'flecos' de esta estación.