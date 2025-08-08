El pueblo de Castilla y León que marcó este jueves una de las temperaturas más altas de toda España La Región está siendo uno de los lugares más castigados por la ola de calor

La Gaceta Viernes, 8 de agosto 2025, 11:53 Comenta Compartir

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) registró 40ºC o más en un total de 67 estaciones en Canarias, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Galicia y Comunidad de Madrid. De entre ellas, dos superaron los 42ºC: Oropesa, Dehesón del Encinar en Toledo, con 42,1ºC; y Toledo, que marcó la máxima del país con 42,4ºC.

Así lo ha detallado el portavoz de AEMET, José Luis Camacho, en el resumen de fenómenos significativos registrados este miércoles de manera provisional en los observatorios de la red de AEMET.

Más allá de ello, un total de 13 estaciones superaron los 41ºC: Montoro, Vega Armijo, en Córdoba (41,8ºC); Granada/Aeropuerto, Minas de Almadén en Ciudad Real y Plasencia (41,7ºC); Mérida en Badajoz (41,6ºC); Arroyo de Ojanco en Jaén y Candeleda en Ávila (41,5ºC); Cazorla en Jaén (41,3ºC). La localidad abulense es el único punto de toda Castilla y León que se coloca en el top 10 de las temperaturas más altas. Concretamente fue a las 18:00 horas cuando se registró dicha temperaturas.

En Salamanca hubo dos puntos que alcazaron los 40 grados. Se trata de Villarino de los Aires (40,3ºC) y Vitigudino (40,0ºC). Además, la capital marcó su temperatura más alta de todo el año.

En lo que se refiere a las precipitaciones, Camacho explica que la presencia de una circulación cerrada en niveles altos propició la aparición de tormentas con rayos, rachas de viento intensas y precipitaciones localmente fuertes como en el caso de Charilla (cerca de Alcalá la Real, en Jaén).

Allí cayeron 28,4 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora, once de ellos sólo en diez minutos. Además, Estepona registró 4,8 l/m2 y San Pablo de los Montes en Toledo registró 3,9 l/m2. Asimismo, un frente debilitado ocasionó pocas precipitaciones como los 7,2 litros en 24 horas en Pola de Somiedo (Asturias). Al margen de ello, no hubo actividad tormentosa a excepción de una tormenta sobre el mar junto a Alborán.

Asimismo, la lista de rachas de viento que superaron los 60 kilómetros por hora (km/h) este jueves estuvo encabezada por Agaete en Gran Canaria con 74,5 km/h, Aeropuerto de Gando en Gran Canaria con 72,4 km/h y La Aldea de San Nicolá también en Gran Canaria con 70,6 km/h.