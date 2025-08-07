Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una joven se abanica para combatir el calor. LAYA

Dos provincias de Castilla y León estarán en alerta naranja por calor este viernes

El aviso estará vigente desde las 13:00 hasta las 20:59 horas

E. P.

Valladolid

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:54

Todas las provincias de Castilla y León se mantendrán este viernes, 8 de agosto, en aviso amarillo por altas temperaturas, si bien, en el caso de Valladolid y Zamora, el riesgo será de nivel naranja, ya que se esperan máximas de hasta 39 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

De este modo, las mesetas de Valladolid y Zamora estarán en aviso naranja desde las 13:00 y hasta las 20:59 horas de este viernes ante el «riesgo importante» por calor, con una probabilidad del 40-70% y temperaturas máximas de hasta 39 grados.

Por su parte, el resto de provincias de la comunidad tendrá aviso de nivel amarillo ante la previsión de temperaturas máximas que podrían alcanzar los 38 grados en ciertos puntos de la región. En este caso, la alerta se mantendrá activa desde las 13:00 hasta las 20:59 horas. El aviso finalizará más tarde, sobre las 21:59 horas, en el caso de la provincia de Ávila.

En general, para la jornada de este viernes se espera cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución y sin descartar chubascos dispersos con tormenta por la tarde, más probables en el extremo suroeste.

Asimismo, las temperaturas no experimentarán cambios, mientras que predominarán los vientos del sur y suroeste, o variables, flojos, con probables rachas fuertes o muy fuertes en zonas de tormenta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Fui policía durante 20 años y ahora sobrevivo entre bancos y supermercados»
  2. 2 La moda en los bares y restaurantes que harta a los hosteleros: «A escote, no hay pegote»
  3. 3 Moción de censura en el Ayuntamiento de Santibáñez de la Sierra contra la alcaldesa del PP Elena Nieto
  4. 4 «Me voy con la conciencia tranquila, algo que la empresa de Salamanca no podrá tener»
  5. 5 Una treintena de medios trabajan para controlar un incendio en Campillo de Azaba
  6. 6 «Ahora se va a ir el coste a 900 euros y la gente hace cuentas»
  7. 7 El edificio de consultas coge forma por dentro: tabiques, canalización y electricidad
  8. 8 Desesperación entre los vecinos de la comarca: «La situación es insostenible, nos toman por bobos»
  9. 9 Recogida de firmas para evitar la marcha del párroco Félix Pérez: «No entendemos los motivos»
  10. 10 La Operación Salida 1º de agosto más trágica para Salamanca en más de 10 años

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Dos provincias de Castilla y León estarán en alerta naranja por calor este viernes

Dos provincias de Castilla y León estarán en alerta naranja por calor este viernes