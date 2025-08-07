Dos provincias de Castilla y León estarán en alerta naranja por calor este viernes El aviso estará vigente desde las 13:00 hasta las 20:59 horas

E. P. Valladolid Jueves, 7 de agosto 2025, 19:54

Todas las provincias de Castilla y León se mantendrán este viernes, 8 de agosto, en aviso amarillo por altas temperaturas, si bien, en el caso de Valladolid y Zamora, el riesgo será de nivel naranja, ya que se esperan máximas de hasta 39 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

De este modo, las mesetas de Valladolid y Zamora estarán en aviso naranja desde las 13:00 y hasta las 20:59 horas de este viernes ante el «riesgo importante» por calor, con una probabilidad del 40-70% y temperaturas máximas de hasta 39 grados.

Por su parte, el resto de provincias de la comunidad tendrá aviso de nivel amarillo ante la previsión de temperaturas máximas que podrían alcanzar los 38 grados en ciertos puntos de la región. En este caso, la alerta se mantendrá activa desde las 13:00 hasta las 20:59 horas. El aviso finalizará más tarde, sobre las 21:59 horas, en el caso de la provincia de Ávila.

En general, para la jornada de este viernes se espera cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución y sin descartar chubascos dispersos con tormenta por la tarde, más probables en el extremo suroeste.

Asimismo, las temperaturas no experimentarán cambios, mientras que predominarán los vientos del sur y suroeste, o variables, flojos, con probables rachas fuertes o muy fuertes en zonas de tormenta.