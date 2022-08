Esta es la fecha en la que está previsto pagar la PAC

–El Ministerio ha anunciado que a partir del 16 de octubre se podrá abonar el anticipo de las ayudas de la PAC -que podrán alcanzar el 70 % en las ayudas directas y hasta el 85 % en las medidas de desarrollo rural- . Luego cada comunidad fijará sus fechas. ¿Cuándo tienen previsto pagar?

–El día 17 está previsto ordenar el ingreso. Hay cuentas a las que el dinero llegará el mismo 17. Haremos como en los últimos años y pagaremos el 70% de ayudas directas, en torno a unos 500 millones de euros. Pagaremos algunas agroambientales, la ayuda a zona de montaña y otras zonas desfavorecidas. En el primer pago de agroambientales serán unos 30 millones de euros. Pagaremos también el pago básico, pago verde, ayudas asociadas... de vacas nodrizas igual no el 17, el 31. Pagar el 70% de la ayuda de vacas nodrizas y de ovejas no lo hace prácticamente ninguna comunidad. El calendario previsto no debe plantear problemas de Hacienda a los agricultores y ganaderos, y por eso lo haremos similar a otros años.

–¿Espera poder llegar al 90% en diciembre? ¿No se puede llegar al 100%?

–El Ministerio siempre pone un tope y en las asociadas es del 90% La experiencia demuestra que da tranquilidad a la administración y también a los agricultores y ganaderos pagar pronto.