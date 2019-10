Primark advierte a sus consumidores sobre una estafa con sus productos

Una de las cadenas de ropa “low cost” a nivel internacional más famosa, ha denunciado en su red social de Twitter el pasado 15 de octubre una posible estafa en la venta de sus productos.

La cadena de ropa advierte que no tienen ninguna asociación comercial con plataformas como Amazon, y los productos de Primark que aparecen en este portal están siendo revendidos por terceros a precios bastante más altos que a lo que lo vende la marca en sus tiendas. Por ello Primark pide a sus clientes que no se fíen de estos portales y que visiten sus tiendas para encontrar el mejor precio y evitar posibles estafas en internet. A esto se le suman numerosas quejas de usuarios que tras comprar el producto se percataron que era bastante más caro que en las tiendas físicas de Primark. La compañía estadounidense de comercio electrónico Amazon no ha hecho declaraciones al respecto y sigue comercializando los productos de la marca Primark en su portal web a precios más caros.

El comercio electrónico ha crecido considerablemente en los últimos años en nuestro país, cosa que preocupa a los cuerpos de seguridad del estado que han advertido en diferentes campañas sobre los riesgos de comprar por internet.

Entre estas medidas se encuentra el intentar siempre que se pueda el pago contra reembolso y huir de los precios excesivamente bajos. Si una oferta parece demasiado buena para ser cierta, probablemente no lo sea. También buscar referencias sobre los vendedores o el portal web antes de realizar la compra. Si resulta sospechoso mejor no compre en ese portal.