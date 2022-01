La surrealista teoría de Miguel Ángel Revilla: “Es el viento quien trae el virus”

Si por algo destaca siempre Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria y secretario general del Partido Regionalista de Cantabria, es por sus constantes apariciones en televisión (sin ir más lejos, la semana que viene será invitado a ‘El Hormiguero’ junto a Abel Caballero, alcalde de Vigo).

Revilla siempre ha provocado titulares por sus controvertidas declaraciones, y en su última intervención no ha querido ser menos. El pasado viernes fue entrevistado en el programa matinal ‘Espejo Público’, donde habló sobre la situación sanitaria de su comunidad y la retirada del pasaporte covid.

En primer lugar, trató el tema de las vacunas y su efectividad en la lucha contra el coronavirus. “Una epidemia que tiene unos efectos nocivos menores a los que tenía en marzo, abril y mayo de hace un año y pico, la vacuna ha sido la gran solución”, opinó Revilla.

Avanzada la entrevista, cargó contra las personas que, aún a fecha de hoy, deciden no vacunarse: “No podemos ser tolerantes con ellos, yo lo digo claramente. La libertad es maravillosa, los jueces dicen que hay que respetarla, perfecto, pero en la medida que esa libertad de algunos, cogido así por los pelos, no perjudique al conjunto de la humanidad”.

Sin embargo, al ser preguntado por la conductora del programa Susanna Griso sobre la explosiva transmisión de esta sexta, Miguel Ángel Revilla ha hecho unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie.

“Sí que hay una cosa que todavía no me ha aclarado nadie: ¿por qué carga más el virus en la zona que procede del viento nordeste, es decir, Cataluña, Aragón, Navarra, Rioja, Euskadi y Cantabria, un poco menos Asturias, y luego tenemos una Galicia, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, etc. donde la incidencia, siempre en todos los casos, ha sido menor?”, ha comenzado preguntándose el presidente.

Ante el incómodo silencio que provocaron sus palabras, prosiguió: “Eso todavía no me lo ha explicado nadie. Es el viento quien trae el virus y como el nordeste viene de Europa, que es una zona más poblada, que los vientos que vienen del Atlántico que tienen que pasar por el mar, se me ocurre eh, es la primera vez que lo digo, de llegar a la conclusión, que por eso a lo mejor carga más en las zonas cuyo viento viene de zonas muy pobladas. Está claro que cuando pega fuerte en Cataluña y en Euskadi yo a los 15 días tengo el mismo porcentaje que ellos”.

La dudosa explicación de Revilla ha generado enseguida una oleada de comentarios en redes sociales. Uno de ellos ha sido el del doctor salmantino Miguel Marcos, a quien no le ha quedado más remedio que tirar de ironía y tomarse con humor la absurda teoría del cántabro: “Tenemos aquí una muy seria candidata a premio a la “mejor” intervención de un político sobre la pandemia. Queda 2022, demos tiempo”.