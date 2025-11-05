Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Jorge Rey advierte de la llegada de un huracán a España: «Inestabilizará la atmósfera»

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:30

Noviembre ha comenzado con un clima desapacible y con la llegada de intensas lluvias en las que lugares como Cáceres o la provincia de Salamanca han sufrido notables consecuencias como inundaciones o aviso amarillo en esta última. A ello hay que sumarle que Castilla y León también se encuentra en aviso durante este miércoles.

En este sentido, el meteorólogo burgalés Jorge Rey ha advertido en su último vídeo la llegada de un huracán que afectará seriamente a España, aconsejando aguantar el frente durante lo que queda de semana. Una semana que desde este miércoles tendrá una borrasca que azotará la Península. «Llega a toda España, pero si que es cierto que el jueves irá a menos», destacó.

«Habrá acumulaciones que poco a poco se irán generalizando en puntos de Castilla y León, Madrid, Castilla La Mancha, Extremadura o Andalucía entre otros. Destacarán en el oeste peninsular», sostiene Rey, que avisa: «No hablamos de tormentas excesivamente fuertes, pero sí de un día lluvioso con temperaturas otoñales».

Quienes parece que no se van a librar de las tormentas serán los catalanes y aragoneses. «Hay avisos. Destacarán en muchos puntos de España aún. El viernes las tormentas se pasarán al norte de la Península».

De cara al fin de semana, el panorama no mejorará mucho. Los restos de las borrascas se podrían incrementar el sábado, especialmente en Navarra y puntos del Valle del Ebro, a lo que se suma una masa de aire frío en altura que «inestabilizará la atmósfera», según confirma el joven meteorólogo. Para el domingo, se prevé una mejora, aunque Canarias sufrirá las lluvias.

