Un hombre se protege de la lluvia por las calles de Salamanca. ALMEIDA

La AEMET pone en aviso a siete provincias de Castilla y León por lluvias, tormentas y rachas de viento de hasta 90 km/h

Hay previsión de precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por metro cuadrado

E. P.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:50

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo ante la previsión de precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por metro cuadrado, tormentas y rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en siete provincias de Castilla y León.

Los avisos estarán activos hasta las 21.59 horas en el sur de Ávila y en el sistema central y el sur de Salamanca ante la previsión de precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y 40 en doce horas.

Hasta las 16.59 horas estarán activos los avisos por rachas máximas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, que localmente podrán superar los 90, en las mesetas de Burgos, Valladolid y Palencia.

Por su parte, los avisos de nivel amarillo estarán activos hasta las 17.59 horas en las mesetas de Ávila, Salamanca y Segovia, donde se prevén rachas máximas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

Hasta la misma hora estarán activos los avisos por rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora en el sistema central de Ávila, Salamanca y Segovia, la cordillera cantábrica de León y Palencia y el sur de Salamanca.

Más tarde, a las 21.59 horas, finalizarán los avisos de nivel amarillo en el sur de Ávila y Salamanca y en el sistema central de Salamanca, donde no se descartan rachas de viento fuertes o muy fuertes y granizo.

