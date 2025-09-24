Jorge Rey advierte de la llegada de un fenómeno devastador: «Cruza el Atlántico rápido...» El burgalés señala la llegada de lluvias en buena parte de España con el estreno de la nueva estación

El joven burgalés Jorge Rey, uno de los mayores expertos en el tradicional modelo de predicción meteorológica a través de las cabañuelas, ha advertido de la llegada de un huracán de categoría 3 a nuestro país, que generará cierta preocupación.

El pronóstico del gurú, sostiene que la última borrasca procedente del mediterráneo se va disolviendo. «Quedan unos restos en el entorno del levante y el anticiclón, según avance la semana, se introduce con ascensos muy importantes de la temperatura y este fin de semana aparecerá una nueva borrasca».

A pesar de que estos últimos días tendremos temperaturas frescas y otoñales, más propias de la nueva estación. No obstante, desde el jueves todo mudará. «Las temperaturas van a subir de forma destacada y que podrían llegar incluso hasta los 30 grados», destaca. Esta misma jornada, las lluvias prácticamente desaparecen en la zona sur de España.

A su vez, Rey vaticina que el viernes el mapa meteorológico «estará casi limpio», aunque no será así el fin de semana. «El sábado la costa del noroeste sufrirá alguna precipitación y el domingo muchas lluvias entrarán en la zona de Castilla y León y Galicia», defiende. En este aspecto, las Islas Canarias no se libran de las precipitaciones, unas lluvias que se irán acumulando el martes y miércoles, aunque con poca importancia«, sostiene.

Las dudas del meteorólogo llegan con respecto a una fuerte borrasca que se presenta el fin de semana, aún sin conocer si realmente hara acto de presencia en la península o no. «Cruza el Atlántico rápido, pero hay muchas incógnitas», sentencia.