Jorge Rey avisa con sus cabañuelas del tiempo que se espera para la próxima semana: «Septiembre, o seca las fuentes…» Lo hace después de unos días en los que el bochorno ha sido el protagonista, aunque, en algunas zonas, en las últimas horas, también ha copado todos los focos de atención la lluvia

El joven meteorólogo Jorge Rey ha publicado en su canal de YouTube su última predicción, basada en sus tradicionales cabañuelas, un método de observación meteorológica que utiliza para anticipar las condiciones climáticas de los próximos meses. Según el burgalés, la península se enfrentará, a corto plazo, a un cambio de tiempo significativo tras varios días de temperaturas anormalmente altas.

En las últimas horas, muchas zonas del país ya han registrado fuertes precipitaciones, acompañadas de descargas eléctricas e incluso granizo, lo cual pone de relieve la inestabilidad atmosférica de estos días.

Nevadas en cotas altas y frente atlántico

Algunos modelos meteorológicos apuntan a la posibilidad de nevadas en la cordillera, especialmente en los Pirineos, aunque lo más probable es que solo se registren los primeros copos en zonas de mayor altitud. Lo relevante, según ha señalado el joven meteorólogo, será la llegada de un frente atlántico que desplazará el viento cálido del sur, responsable de los días de calor que hemos vivido recientemente.

Rey, además, ha advertido que el inicio de la próxima semana será más fresco, con temperaturas propias del otoño, aunque el calor regresará al final de la semana: «La semana que viene acabará dando lugar incluso a los 30 grados para terminar un mes de septiembre anticiclónico».

Tormentas intensas desde el fin de semana

De esta forma, Rey prevé que el sábado se registren tormentas en gran parte del norte peninsular, con especial incidencia en Navarra. El domingo, las precipitaciones se intensificarán y se expandirán hacia Burgos, el País Vasco, Pirineos y Cataluña, con riesgo de tormentas torrenciales en algunos puntos. También se esperan lluvias en Castellón y, de forma más débil, en áreas del sureste.

El lunes, las lluvias se centrarán en el Mediterráneo, Baleares y la costa cantábrica, mientras que el martes disminuirán, aunque aún quedarán restos en Cataluña y el sureste. Para el jueves, Rey advierte sobre la posible formación de una gota fría en el Mediterráneo, que podría aumentar el riesgo de precipitaciones intensas.

Canarias y el refrán de septiembre

En Canarias, las lluvias serán débiles y se concentrarán en zonas de mayor relieve. En la península, los episodios de fuertes tormentas se mantendrán principalmente en el norte y este, con riesgo de torrenciales localizadas.

Jorge Rey recuerda que la situación requiere precaución: «Como dice el refrán, o septiembre se seca las fuentes o se lleva a los puentes, y estos próximos días llegan tormentas torrenciales». A pesar de la inestabilidad, el meteorólogo asegura que el calor regresará a finales de la semana próxima, con temperaturas que podrían alcanzar los 30 grados en muchas zonas.

