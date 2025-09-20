La intensa lluvia caída en la capital este viernes derriba un árbol en el Parque de los Jesuitas El incidente se produjo pasadas las 19:00 horas de la tarde de este viernes

Elena Martín Salamanca Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:58

Un árbol se desplomó en el Parque de los Jesuitas en la tarde de este viernes como consecuencia del mal tiempo que asoló a la ciudad. Una intensa tormenta comenzó a caer en la capital alrededor de las 19:00 horas y, sumada al viento que hacía, provocó que el ejemplar cediera, generando alarma entre vecinos y transeúntes. Afortunadamente, no se registraron heridos.

El temporal también se dejó notar en La Glorieta, donde se estaba celebrando la cuarta de abono de la Feria taurina. La lluvia intensa obligó a los asistentes a buscar refugio y generó cierto caos en los accesos y gradas de la plaza, afectando el normal desarrollo del festejo.

Para hoy, sábado, la previsión meteorológica indica posibilidad de lluvia a partir de las 18:00 horas, por lo que se recomienda precaución tanto en la ciudad como para quienes acudan a eventos al aire libre.