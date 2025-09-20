Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del árbol caído en el Parque de los Jesuitas. ALMEIDA

La intensa lluvia caída en la capital este viernes derriba un árbol en el Parque de los Jesuitas

El incidente se produjo pasadas las 19:00 horas de la tarde de este viernes

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:58

Un árbol se desplomó en el Parque de los Jesuitas en la tarde de este viernes como consecuencia del mal tiempo que asoló a la ciudad. Una intensa tormenta comenzó a caer en la capital alrededor de las 19:00 horas y, sumada al viento que hacía, provocó que el ejemplar cediera, generando alarma entre vecinos y transeúntes. Afortunadamente, no se registraron heridos.

El temporal también se dejó notar en La Glorieta, donde se estaba celebrando la cuarta de abono de la Feria taurina. La lluvia intensa obligó a los asistentes a buscar refugio y generó cierto caos en los accesos y gradas de la plaza, afectando el normal desarrollo del festejo.

Para hoy, sábado, la previsión meteorológica indica posibilidad de lluvia a partir de las 18:00 horas, por lo que se recomienda precaución tanto en la ciudad como para quienes acudan a eventos al aire libre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres incendios activos en la provincia: el de San Miguel de Valero suma ya 24 medios trabajando
  2. 2 Qué son y para qué sirven las nuevas baldosas que se colocan en las paradas de autobús
  3. 3 El pueblo de Castilla y León que se ha convertido en todo un «paraíso» para Alba Carrillo
  4. 4 Fresno Alhándiga se alza con el Premio del Público del XV Concurso Así Somos en Mi Pueblo
  5. 5 Cuatro provincias de Castilla y León bajo aviso amarillo por tormentas con riesgo de granizada
  6. 6 El rector anuncia que en 2026 se iniciarán las obras de la Clínica y la Facultad de Veterinaria y el nuevo campus tecnológico
  7. 7 Cinco personas heridas, entre ellas tres menores, tras volcar un coche en Villar de Peralonso
  8. 8 El rey vuelve a su palacio
  9. 9 El tesoro único y desconocido en la provincia considerado como el más importante de Castilla y León
  10. 10 Nunca llueve a gusto del tendido

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La intensa lluvia caída en la capital este viernes derriba un árbol en el Parque de los Jesuitas

La intensa lluvia caída en la capital este viernes derriba un árbol en el Parque de los Jesuitas